Municipal vs. Antigua GFC: alineaciones para la final de vuelta del Apertura 2025 de la Liga Nacional

Municipal y Antigua GFC jugarán la segunda final del Torneo Apertura 2025 de la Liga Nacional de Guatemala. El partido definirá al último campeón del año, a escasos días de comenzar el 2026. La afición chapina está ilusionada con el juego.

El partido inicial se dio en el Estadio Pensativo y culminó con un arrasador 2-0 en favor de los antigüeños. Esto obliga a los Rojos a buscar un triunfo rutilante en el Estadio Manuel Felipe Carrera para intentar quedarse con el ansiado trofeo.

Esta definición tendrá como condimento el hambre de revancha roja, contra la posibilidad de bicampeonato verde. Todo pinta para que sea un partido de esos que la afición recuerda por la eternidad, sean parciales o estén bajo neutralidad.

Dicho enfrentamiento se dará hoy a las 18.00 horas de los relojes guatemaltecos, lo que equivale a las 19.00 horas de Panamá y las 20.00 horas ET de los Estados Unidos. A continuación, le dejamos las dos probables formaciones.

La posible alineación de Antigua GFC para la final de vuelta

Luis Morán; Héctor Prillwitz, Alexander Robinson, Juan David Osorio, José Ardón; Enzo Fernández, Óscar Castellanos, Santiago Garzaro; Óscar Santis y Francisco Apaolaza, sería el onceno elegido por Mauricio Tapia.

Por su parte, José Rosales se perderá el partido por suspensión. Fue expulsado por doble amarilla en el partido de ida. Junto al “Chema”, José Espinoza, Brandon de León y Milton Masiel tampoco serán de la partida para el equipo colonial.

La posible alineación de Municipal vs. Antigua para la vuelta

Braulio Linares; Nicolás Samayoa, José Mena, Aubrey David; César Calderón, José Alfredo Morales; Yunior Pérez Yuri, Rudy Barrientos; Pedro Altán, Rudy Muñoz y José Carlos Martínez, sería el once elegido por Mario Acevedo enfrentar a Antigua GFC.

César Archila y Darwin Torres llegan justos físicamente, aunque se metieron en la lista, al igual que el recuperado Pérez. “Chava” Estrada esperaría su oportunidad desde el banco de los suplentes.