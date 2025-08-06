Entre Keylor Navas, Casillas y Buffon: Cristiano Ronaldo eligió al mejor portero con el que jugó.

Cristiano Ronaldo en una leyenda del fútbol internacional. A sus 40 años, el portugués continúa inflando redes con la camiseta de Al-Nassr en el fútbol saudí y llegó a un acuerdo para extender su contrato hasta junio de 2027, por lo que le quedan varios partidos por delante que mantienen viva su ilusión de llegar a los 1.000 goles.

Esa ambición que lo ha movilizado durante toda su carrera lo llevó a ganar 36 títulos —incluida una Eurocopa con su selección, Portugal—, a disputar cinco Mundiales, conquistar cinco Balones de Oro y a jugar en los clubes más grandes del mundo, siendo el más emblemático Real Madrid, donde fue compañero del ídolo costarricense Keylor Navas en una época dorada.

Toda la gloria acumulada lo convierte en una voz más que autorizada a la hora de debatir acerca de los mejores futbolistas de todos los tiempos. Por eso generó tanto revuelo entre los aficionados cuando reveló su once ideal de compañeros. Y desde Costa Rica, naturalmente, le prestaron atención a la portería.

¿Cuál es el mejor portero con el que jugó Cristiano Ronaldo?

Durante una entrevista concedida a GOAL Arabia en 2023, Ronaldo eligió al mejor guardameta con el que compartió equipo. Una decisión difícil teniendo en cuenta que fue compañero de grandes exponentes del puesto, como Iker Casillas, Gianluigi Buffon, Edwin van der Sar​ o el propio Navas.

Sin embargo, como cada vez que tiene la bola dentro del área, el “Bicho” no titubeó: su preferido es Casillas. Con él, disputó un total de 228 partidos a lo largo de casi seis años, desde agosto de 2009 hasta mayo de 2015. Y ganaron juntos tres títulos internacionales un año antes: la Champions League, la Supercopa de Europa y el Mundial de Clubes.

Además, conquistaron dos Copas del Rey (2011 y 2014), una liga de España (2011/12) y una Supercopa de España (2012). Finalmente, el tiempo hizo lo suyo. Y Navas llegó desde Levante tras brillar en el Mundial 2014 con La Sele para relevar a uno de los máximos ídolos del madridismo.

