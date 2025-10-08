Por encima de Kylian Mbappé y Lamine Yamal: el hondureño que impacta a Concacaf antes de enfrentar a Costa Rica

El nombre de Alexy Vega ha vuelto a destacarse a nivel internacional al aparecer en el top 10 de Sofascore 2025. En esa lista compartión con nombres de la talla de Lionel Messi, Kylian Mbappé y Lamine Yamal.

Actualmente se encuentra concentrado con la selección de Honduras para disputar los juegos de Eliminatorias rumbo al Mundial de 2026 contra Costa Rica y la noticia le ha llegado.

Alexy Vega entre los grande del fútbol mundial por este motivo

Según los datos publicados por Sofascore, Alexy Vega está dentro de los 10 futbolistas con mejores calificaciones del 2025 a nivel mundial, una distinción que seguramente aplauden en el Marathón.

El centrocampista catracho se ubica en el puesto 6 de un ranking que lo ve por encima de Lamine Yamal y Kylian Mbappé, figuras del Barcelona y Real Madrid respectivamente.

Este premio pone orgulla a toda Honduras que se prepara para enfrentar a Costa Rica y dar un paso importante a la Copa del Mundo 2026.

Sofascore, plataforma especializada en estadísticas futbolísticas, destacó a Alexy Vega, quien ha demostrado los últimos meses su gran nivel, esto de enero a octubre.

A esto puede ayudarle también el interés que tienen varios equipos por Vega, ya en el pasado sonó Alajuelense y otros tantos de la MLS.

