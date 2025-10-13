El Salvador vs. Guatemala: ¿A qué hora juegan y cómo ver el partido? Eliminatorias Concacaf al Mundial 2026

Este martes, El Salvador y Guatemala volverán a cruzarse por la última ronda de las Eliminatorias Concacaf camino al Mundial 2026. Después de la victoria del equipo salvadoreño, el cuadro chapín buscará tomarse revancha como visitante en el Estadio Cuscatlán.

La Selecta necesita ganar en lo que será la última presentación como local ante su público. Ya jugó ante Panamá y Surinam, ambos terminaron en derrota. Por eso, debe sumar para tomar aire y seguir soñando con su tercera Copa del Mundo en su historia.

Guatemala, por su parte, tiene la ventaja de que en noviembre cerrará sus compromisos de local. Sin embargo, también necesita obtener un buen resultado para no alejarse de los primeros puestos encabezados por panameños y surinameses en el Grupo A.

¿A qué hora juegan El Salvador vs. Guatemala por las Eliminatorias al Mundial 2026?

El encuentro de este martes 14 de octubre en San Salvador entre La Selecta y La Bicolor se disputará a las 8:00 p.m de Centroamérica (9:00 p.m. en Panamá).

¿Cómo ver el partido entre El Salvador y Guatemala?

El duelo se podrá televisar en El Salvador a través de Canal 4 El Salvador, mientras que en Guatemala se seguirá en vivo por Tigo Sports Guatemala. Será transmitido también en Tigo Sports Honduras y a nivel internacional en el canal de Youtube de la Concacaf.

¿Cómo llega El Salvador?

El seleccionado que comanda Bolillo Gómez llega muy golpeado a este partido por lo sucedido el pasado jueves ante Panamá. El equipo salvadoreño se sintió perjudicado por el arbitraje y buscará una revancha que le permita acercarse a los puestos de clasificación. Por si fuera poco, la Concacaf puso a un árbitro canadiense para impartir justicia, la misma nacionalidad del polémica Drew Fischer.

El Salvador se quedó con el partido de ida en Guatemala.

¿Cómo llega Guatemala?

Los de Luis Fernando Tena no perdieron, pero el empate en Surinam se sintió como una derrota. Guatemala ya tenía prácticamente servida la victoria, pero sobre el minuto 94 llegó el gol que arruinó lo que hubiesen sido los primeros tres puntos en este Grupo A.

El historial completo entre El Salvador y Guatemala: quién lidera

Con el último antecedente en septiembre, El Salvador y Guatemala se vieron las caras en un total de 76 oportunidades. 34 fueron para Guatemala y 19 para El Salvador, mientras que en los 23 restantes terminaron empatados.