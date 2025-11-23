“Seguí festejando en Panamá”: Bolillo Gómez recibe fuerte señalamientos luego de fracasar con El Salvador en la Eliminatoria Mundialista

La herida sigue abierta en la Selección de El Salvador, donde la afición aún no digiere el fracaso rumbo a la Copa del Mundo 2026. El pobre desempeño en la Eliminatoria Mundialista de la Concacaf dejó al combinado cuscatleco sin posibilidades y con un enorme malestar colectivo, especialmente porque existían expectativas de dar un salto competitivo en este proceso.

ver también Bolillo Gómez en alerta: Se confirma la noticia que podría causar un cambio drástico en el futbol de El Salvador

El principal señalado continúa siendo Hernán Darío “El Bolillo” Gómez, cuyo trabajo nunca convenció del todo. Sin embargo, lo que terminó de encender a los salvadoreños fue su actitud tras la derrota 3-0 ante Panamá, cuando se le vio sonriente e incluso felicitando a los rivales por su clasificación, mientras La Selecta atravesaba uno de sus momentos más dolorosos.

Aficionados arremeten contra Bolillo Gómez

Esa imagen no pasó desapercibida y este fin de semana la afición volvió a hacerse escuchar. Durante el duelo entre FAS y Cacahuatique por los cuartos de final, los seguidores tigrillos desplegaron una contundente manta dirigida al entrenador colombiano, en la que expresaron su indignación, frustración y sentimiento de burla por lo ocurrido.

“GRACIAS BOLILLO, por el peor de los fracasos en los últimos 35 años de las Eliminatorias Mundialistas… GRACIAS, por un nuevo récord de 5 partidos seguidos perdidos, GRACIAS. Ándate y seguí festejando en Panamá”, decía el mensaje, convirtiéndose en la voz colectiva del descontento nacional.

La continuidad de Gómez está en duda, aunque circulan versiones que apuntan a que podría mantenerse en el cargo para el siguiente proceso, algo que no agrada a una afición que exige un cambio inmediato en la dirección técnica y deportiva de la selección.

Publicidad

Publicidad

ver también Fue legionario y Selección de El Salvador, pero ahora lanza fuerte cuestionamiento a su actual club

El panorama se definirá en las próximas semanas, cuando queden establecidas las nuevas autoridades del Comité Ejecutivo de la Fesfut, que todo indica será encabezado por Yamil Bukele. Será él quien tome la decisión final sobre el futuro del entrenador y el rumbo de un proyecto que hoy está marcado por la desilusión.