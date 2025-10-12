El Bolillo Gómez ya sabe la postura de Concacaf tras la polémica ante Panamá y lo pone en alerta para el juego contra Guatemala

La Concacaf confirmó la designación del árbitro Pierre-Luc Lauziére para dirigir el trascendental duelo entre El Salvador y Guatemala, programado para este martes 14 de octubre a las 8:00 de la noche en el estadio Cuscatlán, correspondiente a la jornada 4 de la Fase Final de las Eliminatorias Mundialistas. El encuentro marcará un punto crucial en las aspiraciones de ambas selecciones por mantenerse en la pelea por un boleto al Mundial 2026.

La noticia llega apenas unas horas después de la polémica arbitral vivida el pasado viernes, cuando otro canadiense, Drew Fischer, fue duramente criticado por su actuación en la derrota de El Salvador 0-1 ante Panamá. Fischer fue señalado por anular un gol a Brayan Gil Hurtado, validar una acción dudosa de fuera de lugar en el tanto panameño y no sancionar una mano clara dentro del área en los minutos finales, decisiones que encendieron la molestia de la afición cuscatleca y del cuerpo técnico encabezado por Hernán “Bolillo” Gómez.

A pesar de la controversia aún fresca, la Concacaf decidió mantener el nombramiento del canadiense Pierre-Luc Lauziére, lo que ha generado reacciones divididas entre los aficionados y analistas, quienes temen que se repita una noche llena de decisiones cuestionables. El compromiso es considerado de alto riesgo, pues ambos equipos necesitan con urgencia sumar tres puntos para seguir vivos en la carrera mundialista.

¿Quién es Pierre-Luc Lauziére?

Pierre-Luc Lauziére, de nacionalidad canadiense, es un árbitro con más de 26 años de experiencia. Inició su trayectoria a los 14 años en el CSJ Drummondville (actual CS Dragons Drummondville) y desde 2015 forma parte de la lista internacional de árbitros de Canadá Soccer, con participación en torneos como la Canadian Premier League y la Major League Soccer (MLS). Además, fue árbitro designado por la FIFA en el Campeonato Sub-20 de Concacaf 2018.

En cuanto a su desempeño en las Eliminatorias Mundialistas, Lauziére ha dirigido únicamente dos encuentros: el Islas Caimán vs Antigua y Barbuda (1-0) del 8 de junio del año pasado, donde mostró una sola tarjeta amarilla, y el Haití vs Honduras (0-0) del 6 de septiembre de este año, que concluyó sin amonestaciones. Su estilo se caracteriza por la moderación disciplinaria y el control del juego sin excesos de sanciones.

Con su designación, los salvadoreños esperan una actuación imparcial y sin polémicas, luego del mal sabor que dejó el arbitraje de Fischer ante Panamá. El Cuscatlán volverá a ser testigo de un clásico centroamericano cargado de tensión, donde El Salvador y Guatemala buscarán no solo la victoria, sino también un poco de justicia deportiva en su lucha por el sueño mundialista.