Eliminatorias Concacaf al Mundial 2026: así está la tabla de posiciones en el Grupo A de El Salvador, Panamá y Guatemala

La tercera fecha de la ronda final de las Eliminatorias Concacaf al Mundial 2026 está que arde y promete emociones fuertes en el Grupo A, donde todo se encuentra muy parejo tras las dos primeras jornadas. Ninguna selección ha logrado ganar ambos partidos y, aunque Surinam lidera, las diferencias son mínimas, y tanto El Salvador como Panamá y Guatemala mantienen intactas las ilusiones de quedarse con el boleto directo a la gran cita del próximo año en Estados Unidos, México y Canadá.

El combinado chapín que dirige Luis Fernando Tena es el que marcha último en la tabla de posiciones, con apenas un punto que cosechó en su visita a Panamá (1-1) luego de haber perdido 0-1 en el debut como local ante El Salvador. Por ende, este viernes 10 de octubre, Guatemala necesita sacar un buen resultado en la casa de Surinam, líder del Grupo A gracias al empate sin goles con Panamá y al gran triunfo 1-2 obtenido en El Salvador.

Luego de este encuentro entre surinameses y guatemaltecos, será el turno de que se vean las caras las selecciones comandadas por Hernán Bolillo Gómez y Thomas Christiansen. Los salvadoreños buscarán hacerse fuertes en el Estadio Cuscatlán, donde la selección canalera nunca ha podido ganar.

¿Cómo van El Salvador, Panamá y Guatemala en la tabla de posiciones del Grupo A?

Próximos partidos de Grupo A de las Eliminatorias al Mundial 2026