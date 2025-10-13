En El Salvador lo confirman: Bolillo Gómez tiene lista la decisión más polémica con Nathan Ordaz para recibir a Guatemala

La Selección de El Salvador afronta una de sus noches más determinantes rumbo al Mundial 2026. El martes 14 de octubre, desde las 8:00 p.m. (hora de Centroamérica), la Selecta recibirá a Guatemala en el Estadio Cuscatlán, en un duelo donde no hay margen de error.

Con tres puntos en tres partidos, el equipo de Hernán “Bolillo” Gómez está obligado a ganar para seguir soñando con la clasificación directa. El DT colombiano trabaja en un once con cambios obligados por lesiones y sanciones, pero también con el objetivo de darle más agresividad y velocidad a su ataque tras la derrota frente a Panamá.

El cambio más esperado por El Salvador

Entre los movimientos que más expectativa generan destaca el posible regreso a la titularidad de Nathan Ordaz, el joven delantero de 21 años que milita en Los Ángeles FC de la MLS.

Según el médico del combinado nacional, Heriberto Guerrero Chacón, el atacante se encuentra plenamente recuperado de la lesión muscular que lo marginó durante el último mes. Su presencia en el once titular podría significar el cambio ofensivo que Bolillo necesita, pero no todos estarán contentos con su retorno.

Polémica entre La Selecta y LAFC

El entrenador de LAFC, Steve Cherundolo, no ocultó su disgusto con la decisión de Bolillo Gómez de convocar a su dirigido: “Somos la entidad que cuida a los jugadores, que les paga. Hemos formado a Nate. No es justo, pero las reglas existen y las respetamos. Solo esperamos que regrese sano”, expresó el técnico estadounidense.

Nathan Ordaz podría volver a ser titular con El Salvador (Getty).

En su temporada con el LAFC, Nathan Ordaz suma 5 goles y 3 asistencias en 25 partidos de MLS, además de una asistencia en la Leagues Cup, siendo una de las grandes figuras del conjunto norteamericano.

Por eso, en California seguirán con atención cada minuto que dispute el joven nacido en Van Nuys, sabiendo que un nuevo contratiempo físico podría tener consecuencias también para su club.