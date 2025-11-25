Chelsea vs. Barcelona: EN VIVO y GRATIS el partido de la Champions League

Bienvenidos a la cobertura en directo de Fútbol Centroamérica del partido entre Chelsea y Barcelona por la quinta fecha de la fase de grupos de la Champions League.

Mamba Mentality, con el logo de su indumentaria y el escudo del club en negro.

La camiseta que lucirán los catalanes en Stamford Bridge será en homenaje a Kobe Bryant, la estrella de la NBA fallecida en febrero de 2020.

Este martes vuelve la actividad de la UEFA Champions League con la quinta fecha de la fase de grupos. Uno de los duelos más destacados de la semana lo disputarán Chelsea y Barcelona, encuentro que tendrá lugar en Stamford Bridge y dará inicio a las 14:00 de Centroamérica, 15:00 de Panamá, en directo por Disney+.

En cuanto al conjunto de la Premier League, el Chelsea ocupa el puesto 12 con 7 puntos, producto de dos triunfos, una igualdad y una derrota. En su más reciente compromiso de Champions igualó 2-2 frente al Qarabag, aunque el fin de semana anterior venció 2-0 al Burnley.

Por su parte, el Barcelona también suma 7 puntos tras dos victorias, un empate y un partido perdido. En la fecha pasada igualó 3-3 ante el Club Brujas, pero llega motivado luego de superar 4-0 al Athletic Club en LaLiga. Para este enfrentamiento, Hansi Flick no podrá disponer de Pedri, una de las piezas clave del plantel.