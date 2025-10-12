“Ahora buscaremos ganar en su casa”: Figura de Guatemala calienta el partido ante El Salvador rumbo al Mundial 2026

La Selección de Guatemala emprendió este domingo su viaje rumbo a El Salvador, con la mira puesta en el crucial duelo del martes 14 de octubre por las Eliminatorias Mundialistas de la Concacaf. El combinado nacional llega con sed de revancha tras el empate 1-1 ante Surinam y con el compromiso de sumar tres puntos que mantengan viva la esperanza de clasificar al Mundial 2026.

ver también Darwin Lom necesitó sólo dos palabras para mandarle un reproche a Luis Fernando Tena y advertir a El Salvador

El ambiente dentro del grupo refleja determinación y autocrítica. Luego del doloroso empate en Paramaribo, los dirigidos por Luis Fernando Tena saben que no hay margen para errores. El encuentro ante los cuscatlecos representa mucho más que tres puntos: es una oportunidad para reivindicarse ante la afición y demostrar que la Azul y Blanco tiene carácter para sobreponerse a la adversidad.

Uno de los más motivados es Darwin Lom, autor del gol ante Surinam, quien reconoció que el equipo está mentalizado en conseguir la victoria. “Lo bueno es que terminamos en casa, confiamos en hacernos más fuertes que nunca. Ahora iremos a El Salvador, que nos ganó en nuestra casa, pero pensamos en devolverles la moneda y sumar los tres puntos que necesitamos”, comentó el delantero guatemalteco antes de abordar el vuelo.

Lom también se refirió al reciente tropiezo, destacando la importancia de pasar la página rápidamente. “Esto ya pasó, no hay tiempo para lamentarnos. Hay que pensar en El Salvador, que nos ganó de local, y ahora buscaremos ganar en su casa. Lo importante es que el grupo está unido y con la mentalidad puesta en ganar”, agregó el atacante.

Guatemala busca reponerse

El duelo entre El Salvador y Guatemala se disputará el martes a las 20:00 horas en el histórico estadio Cuscatlán, escenario donde ambos combinados están obligados a ganar si desean seguir con opciones de avanzar en el camino hacia la Copa del Mundo. La tensión y el orgullo centroamericano estarán en juego en un clásico regional que promete intensidad y emoción de principio a fin.

ver también Su madre fue deportada, tuvo que dejar el colegio y trabajó en la construcción: la historia de Darwin Lom antes de ser figura de la Selección de Guatemala

Consciente de la importancia del encuentro, Guatemala buscará mostrar una versión más contundente, corrigiendo los errores defensivos y apostando por la contundencia en ataque. El mensaje del grupo es claro: no rendirse y luchar hasta el final por el sueño de llevar a la Azul y Blanco nuevamente a una Copa del Mundo.

Publicidad