La Selección de Guatemala se juega una de sus últimas oportunidades pensando en la clasificación al Mundial 2026. Luego de haber empatado ante Surinam, este martes visitará tierras salvadoreñas para disputar la cuarta jornada del Grupo A de las Eliminatorias.

El equipo que dirige Luis Fernando Tena tendrá que ganar. El propio entrenador aseguró en conferencia de prensa, después del agónico gol que sufrieron en Paramaribo, que ya no le sirven los empates si quieren clasificar a una Copa del Mundo por primera vez.

ver también “Ahora buscaremos ganar en su casa”: Figura de Guatemala calienta el partido ante El Salvador rumbo al Mundial 2026

Por eso, se juega una parada muy importante este martes en el Estadio Cuscatlán. Un recinto que estará repleto de salvadoreños, debido a que la página encargada de vender los tickets comunicó que ya “no hay boletos disponibles“.

Esto significa una muy mala noticia para Guatemala. La Selecta se hace muy fuerte en el Cuscatlán y aún más si el estadio estará colmado de aficionados cuscatlecos que hagan sentir la localía.

Otro de los puntos que tiene el seleccionado chapín en su contra es que El Salvador necesita ganar de local. En el mes de noviembre, los dirigidos por el Bolillo Gómez jugarán ambos encuentros como visitante. Por eso, es la última oportunidad en la que jugarán en su país y con su público.

Publicidad

Publicidad

La drástica decisión que tomaría Tena en Guatemala para visitar a El Salvador

Ante la importancia del partido y el contexto, Luis Fernando Tena analiza tomar una drástica decisión en la portería. Nicholas Hagen está mostrando actuaciones dudosas y no le da garantías al entrenador. Por eso, Kenderson Navarro podría ocupar su lugar.