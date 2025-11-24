“Ya se acabó”: a Darwin Cerén le preguntaron si se retirará de La Selecta tras no clasificar al Mundial 2026 y su respuesta sorprendió a todos

La participación de Darwin Cerén en las Eliminatorias terminó de manera poco feliz. Si bien la Selección de El Salvador llegó a la última fecha sin chances de clasificar al Mundial 2026 y Panamá la goleó 3-0 en el Estadio Rommel Fernández, el experimentado mediocampista fue reemplazado apenas al minuto 35, por Elvis Claros.

Una llamativa decisión de Hernán “Bolillo” Gómez, quien sería el encargado de liderar al proceso rumbo al 2030 con la inminente llegada de Yamil Bukele a la presidencia de la FESFUT (Federación Salvadoreña de Fútbol). Por eso, una de las grandes incógnitas que surge es si Cerén, a sus 35 años, formará parte del mismo.

¿Qué dijo Darwin Cerén sobre su futuro en La Selecta?

Consultado al respecto en diálogo con el programa Güiri Güiri al Aire, Darwin Cerén le envió un contundente mensaje al “Bolillo” Gómez y a los aficionados salvadoreños: “A la larga, yo creo que a la Selección uno al final nunca termina diciéndole que no. Si me toman en cuenta, pues siempre creo que estaría a disposición”.

Con la experiencia de haber disputado más de cien partidos con la camisola de El Salvador y el dolor mediante por una nueva eliminación de cara a la cita máxima, Cerén admitió: “Cuando pasan estas cosas obviamente lo marcan a uno como jugador. Soy uno de los jugadores que más procesos quizás ha pasado y siempre me ha tocado la de perder, entonces como que te bajoneas un poco”.

“Voy a tratar de cuidarme lo más que pueda, hacer el esfuerzo de estar bien, tanto físicamente como mentalmente, para poder tener opciones. Yo creo que si uno está haciendo un buen esfuerzo y estás físicamente, mentalmente bien y siempre entrenas bien, vas a tener chance. Así que vamos a esperar a ver qué pasa. Por ahora, pues ya se acabó, pero vienen cosas más adelante y si Dios quiere vamos a tener una oportunidad más“, cerró.

Darwin Cerén, un histórico de El Salvador

Desde su debut en 2012, bajo el ala del entrenador uruguayo Rubén Israel, Cerén jugó 108 partidos con La Selecta —aunque la FIFA no reconoce dos de ellos, contra Bonaire—. Es el futbolista con más apariciones en la historia del combinado nacional, superando por poco a Rubén Fagoaga (105).

Además, ingresó en el FIFA Century Club, un selecto grupo integrado por jugadores alrededor del mundo que alcanzan con su selección esa cifra de partidos. ¿Lo tendrá en cuenta el “Bolillo” para el próximo proceso?