Concacaf le da la derecha a El Salvador: Bolillo Gómez recibe la notificación que pone en jaque la clasificación de Guatemala al Mundial 2026

Las Eliminatorias Concacaf al Mundial 2026 están que arden. Sobre todo para El Salvador y Guatemala, dos selecciones que prácticamente no tienen margen de error.

Porque después de la derrota sufrida por los dirigidos por Bolillo Gómez ante Panamá y el empate de los de Luis Fernando Tena en Surinam, ahora los dos necesitan imperiosamente una victoria.

El problema es que a lo sumo, sólo uno de los dos países podrán conseguirlo ya que se enfrentan este martes en el Estadio Cuscatlán. Y la Concacaf ya emitió su comunicado con un mensaje claro y conciso.

Cuál fue la advertencia de la Concacaf tanto para El Salvador como para Guatemala

A la espera de este duelo crucial, la Concacaf publicó en su sitio web un artículo con los datos previos al encuentro en el que le da la derecha a La Selecta de cara a este partido con un dato que los chapines prefiere no escuchar.

“Será la quinta vez que El Salvador reciba a Guatemala en las clasificatorias para la Copa Mundial de la FIFA. Los cuscatlecos llegan con una racha de tres partidos consecutivos sin perder como local ante su vecino (2 victorias y 1 empate), la mejor serie salvadoreña en casa frente a los chapines en este tipo de competencia”, informó Concacaf.

“La selección guatemalteca nunca ha ganado un partido de clasificatorias en el Estadio Cuscatlán”, agregó la federación y prosiguió con un desglose que impacta en las aspiraciones de Tena y favorece al Bolillo Gómez:

0-2 para Mundial Argentina 1978 (19 de diciembre 1976)

0-1 para Mundial España 1982 (21 de diciembre 1980)

1-1 para Mundial Corea/Japón 2002 (7 de mayo 2000)

¿Cuándo juegan El Salvador vs. Guatemala por las Eliminatorias Concacaf al Mundial 2026?

El Salvador y Guatemala juegan este martes a las 8 pm de Centroamérica en el Estadio Cuscatlán en un encuentro correspondiente al Grupo A de las Eliminatorias Concacaf al Mundial 2026.

Así está la tabla de posiciones del Grupo A de las Eliminatorias. (Google)