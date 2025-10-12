Guatemala en vilo: Luis Fernando Tena borraría a una figura de la Selección para el partido clave con El Salvador

Guatemala entera se encuentra en vilo para lo que resta de las Eliminatorias al Mundial 2026. Cada punto será elemental para mantener vivo el gran sueño de acceder a la máxima cita por primera vez en su historia. El cambio es sorpresivo.

La Bicolor se enfrentará a El Salvador el próximo 14 de octubre, en el partido que le es respectivo a la cuarta jornada. Ambos necesitan sumar de a tres para no dar por finalizado su camino hacia la Copa del Mundo 2026. Será un encuentro duro.

Para el mismo, Luis Fernando Tena se planteó sacar a una de las máximas figuras que tiene en su plantilla. Lo borraría justo ahora, de cara a un enfrentamiento más que importante, porque no cree que su rendimiento sea acorde a lo venidero.

Guatemala en vilo: Luis Fernando Tena borraría a Nicholas Hagen de La Bicolor

El futbolista que se quedaría sin su lugar en Guatemala sería el arquero Nicholas Hagen, una de las piezas a las que mayor cantidad de minutos le dejó acumular Luis Fernando Tena. El mismo no sería de la partida para los próximos juegos.

Así lo confirmó el periodista Juan Carlos Gálvez a través de su cuenta oficial de la plataforma X. Según cuenta, se lo informaron desde dentro de La Bicolor y es casi un hecho que todo se dará de esa manera. Hagen no formará parte del equipo.

“Me dicen desde muy adentro del cuerpo técnico de la selección: ¿Acaso, Luis Fernando Tena está pensando en cambio de arquero para el martes? ¿Acaso, está pensando por tanta crítica a Nico meter a Navarro? Veremos, veremos”, sentenció.