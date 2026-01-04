Es tendencia:
Fin de la novela entre Comunicaciones y Xelajú: Stheven Robles ya tiene equipo definido para 2026

marcial martínez

Por Marcial Martínez

El futuro de Stheven Robles se convirtió en uno de los temas más comentados del fútbol guatemalteco en los últimos días, luego de que tomara fuerza la versión de su posible salida de Comunicaciones para sumarse a Xelajú MC.

Sin embargo, tras semanas de especulación, el panorama se aclaró y el mediocampista ya tiene equipo definido para 2026.

¿Comunicaciones o Xelajú? Se terminó la novela con Stheven Robles

En días previos, cuando los rumores sobre un inminente traspaso de Stheven Robles a Xelajú MC iban en aumento, el propio jugador utilizó sus redes sociales para manifestar su molestia por la información que circulaba.

A través de una historia en Instagram, vistiendo la camiseta de Comunicaciones, Robles publicó un mensaje directo y explosivo en el que dejó claro su descontento con las especulaciones, asegurando que “la gente sabe poco, pero habla mucha mierda”, acompañado por símbolos que suelen identificar al entorno crema.

La publicación de Stheven Robles. (Foto: Instagram)
Stheven Robles en su cuenta oficial de IG

¿En dónde jugará Stheven Robles en 2026?

Según informó el medio El Tiki Taka Producciones GT, Xelajú MC tomó la decisión de no contratar a Stheven Robles en este mercado de fichajes, pese a los fuertes rumores que circularon en los últimos días

De acuerdo con la publicación, la directiva quetzalteca optó por no asumir el pago de la elevada cláusula de rescisión del jugador, por lo que Robles continuará ligado a Comunicaciones al menos hasta el mes de junio de 2026.

