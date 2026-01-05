Es tendencia:
Guatemala

Chava Estrada rompe el silencio y cuenta toda la verdad sobre su salida de Municipal: “Debo aprovechar”

Chava Estrada no continuará en Municipal al menos en el inicio de 2026 y esto fue lo que dijo tras confirmar su salida.

marcial martínez

Por Marcial Martínez

Chava Estrada rompe el silencio y cuenta toda la verdad sobre su salida de Municipal: "Debo aprovechar"

La directiva de Municipal ya había tomado la determinación de no contar con Chava Estrada para el inicio del 2026, al menos de manera temporal, lo que terminó por confirmar los rumores sobre su situación en el club.

Ante este escenario, el propio Chava Estrada decidió romper el silencio y pronunciarse públicamente a través de sus redes sociales, donde explicó los motivos de su salida.

Giro inesperado: Chava Estrada tiene nuevo club para el Clausura 2026 tras tomar una drástica decisión en Municipal

Giro inesperado: Chava Estrada tiene nuevo club para el Clausura 2026 tras tomar una drástica decisión en Municipal

¿Qué dijo Chava Estrada sobre su salida de Municipal?

En su publicación en redes sociales para romper el silencio, Chava Estrada dejó claro que su salida de Municipal fue una decisión meditada, tomada tras varios días de reflexión sobre su presente y su futuro profesional.

Estos días han servido para poder disfrutar, pensar y analizar mi futuro he tomado la decisión de pedir mi salida de Municipal por 6 meses y poder volver en un futuro de mejor forma futbolística”, comentó Chava Estrada.

Tengo 28 años y debo aprovechar y saber que estoy en mis mejores años futbolísticos Seguir creciendo, tener ritmo y continuidad es importante para mi futuro. Gracias a todos por ese apoyo. En los próximos días estaré anunciando mi nuevo club, afirmó Chava Estrada en sus redes sociales.

¿En dónde jugará Chava Estrada?

Chava Estrada continuaría su carrera en Marquense, club al que llegará a préstamo para disputar el Clausura 2026, con el objetivo de sumar los minutos y la continuidad que no ha tenido recientemente en Municipal.

El defensor central, quien aún tiene contrato con el equipo escarlata hasta junio de 2027, afrontará estos seis meses cedido y, una vez finalizado el préstamo, regresará para renovar su vínculo por dos años más.

