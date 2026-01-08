Es tendencia:
Fidel Escobar a la MLS: Saprissa recibe desde Panamá la noticia que nadie esperaba en medio del mercado de fichajes

En medio de un mercado de fichajes muy movido, Fidel Escobar estaría en carpeta de varios equipos de la MLS y dejaría Saprissa.

Por Pablo Rocca

Fidel Escobar podría pasar a la MLS.

El Deportivo Saprissa vive semanas clave en la planificación de su plantel para el 2026. Tras un año sin títulos y con la presión de rearmarse tanto en lo deportivo como en lo económico, en Tibás analizan cada movimiento con cautela. La prioridad es mantener una base competitiva, pero el mercado no da tregua y cualquier oferta importante puede alterar los planes.

El Valencia B viene por Kenay Myrie y otro futbolista importante del morado podría irse. Desde Panamá llegó una información que tomó por sorpresa al entorno morado y encendió las alarmas en la directiva.

¿Fidel Escobar se va a la MLS?

El periodista panameño Abraham Arrocha reveló que a la mesa del Deportivo Saprissa ya llegaron dos ofertas formales desde la Major League Soccer por el defensor Fidel Escobar. La noticia cayó como un balde de agua fría en Tibás, ya que el panameño es uno de los futbolistas más importantes del plantel y una pieza clave en la zona defensiva.

De acuerdo con Arrocha, una de las propuestas proviene de un club del noreste de los Estados Unidos y la otra desde el suroeste, ambos equipos de la MLS que habrían mostrado un interés concreto por el zaguero canalero. Si bien no trascendieron los nombres de las franquicias, el interés es real y ya fue comunicado a la dirigencia saprissista.

Fidel Escobar podría irse a MLS. (Foto: X)

Para Saprissa, la situación abre un dilema complejo. Escobar no solo aporta experiencia y jerarquía en la cancha, sino que también es un referente del camerino y un habitual seleccionado de Panamá. Su eventual salida obligaría a los morados a buscar un reemplazo de peso en plena etapa de armado del equipo.

Valencia ficharía a Kenay Myrie y Saprissa ya tiene un candidato para reemplazarlo: “Habló con…”

Valencia ficharía a Kenay Myrie y Saprissa ya tiene un candidato para reemplazarlo: “Habló con…”

Por ahora, el club no ha emitido una postura oficial sobre estas ofertas, pero el escenario está planteado. El mercado sigue moviéndose y el futuro de Fidel Escobar podría estar lejos de Costa Rica, con la MLS apareciendo como una opción inesperada que pone a Saprissa ante una decisión clave en este mercado de fichajes.

