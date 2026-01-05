Es tendencia:
Guatemala lo aplaude: se confirma el salto soñado de Óscar Santis tras el bicampeonato con Antigua

Luego de los festejos por el bicampeonato de Antigua, Óscar Santis recibe otra gran noticia para su carrera.

geronimo heller

Por Geronimo Heller

Óscar Santis atraviesa un gran momento.
Óscar Santis atraviesa un gran momento.

Óscar Santis cumplió el sueño de alcanzar el tan ansiado bicampeonato de Guatemala defendiendo el uniforme del Antigua GFC. Ahora, luego de un cierre de año marcado por las celebraciones del título nacional, el delantero de 26 años recibió otra gran noticia que no hace más que confirmar su presente como uno de los futbolistas más destacados del fútbol chapín.

Tras la finalización del Apertura 2025, el portal especializado Transfermarkt actualizó los valores de mercado de los jugadores de la Liga Nacional, y Santis fue el gran beneficiado.

Un salto que lo lleva hasta la cima

El goleador de los Panzas Verdes y la Selección Nacional, que en la última revisión estaba tasado en 450 mil euros, experimentó un incremento de 150 mil, lo que fijó su nueva cotización en 600 mil euros.

Ese salto lo convierte en el jugador más caro de toda la primera división guatemalteca, así como el segundo futbolista chapín más valioso del mundo, incluso considerando a los legionarios. Solo lo supera Aarón Herrera, lateral derecho del DC United, cuya ficha está valuada en 1,8 millones de euros, también según Transfermarkt.

Óscar Santis, el jugador más caro de la primera división chapina (Transfermarkt.com).

Óscar Santis, el jugador más caro de la primera división chapina (Transfermarkt.com).

¿Santis saldrá de Antigua?

A pesar de que su contrato con Antigua se extiende hasta junio de este año, el futuro inmediato de Santis tras alcanzar el bicampeonato nacional podría estar lejos de Guatemala.

De acuerdo con la información del periodista Juan Carlos Gálvez, el delantero tendría una oferta en Sudamérica, otra en la MLS y otra en Europa del Este, por lo que su salida en este mismo mercado de fichajes aparece como una posibilidad concreta.

