¿Qué resultados necesita El Salvador para no quedar afuera del Mundial 2026 antes de la última fecha de las Eliminatorias Concacaf?

El Salvador llega relegado a la ventana de noviembre y con dos visitas seguidas que pueden cambiar su destino en las Eliminatorias Concacaf rumbo al Mundial 2026: primero ante Surinam, el jueves 13 de noviembre, y luego frente a Panamá, el martes 18 de noviembre. Son 180 minutos en los que una combinación de resultados puede sellar el futuro antes de tiempo.

En el Grupo A que integra la Selecta todas las selecciones llegan con chances de clasificación directa al Mundial 2026: Panamá y Surinam marcan el paso con seis puntos, Guatemala les pisa los talones con cinco y El Salvador anda sin margen pero con vida al sumar tres unidades.

En esta fase, los primeros de cada grupo se clasifican directo al Mundial 2026 y los dos mejores segundos van al repechaje intercontinental; por eso, además de sumar, importan la diferencia de gol y los detalles de desempate.

¿Qué pasa si El Salvador le gana a Surinam?

Con un triunfo, la Selección del Bolillo Gómez se garantiza llegar con pulso al duelo del 18 de noviembre. Ganar lo mete de lleno en la pelea por el primer puesto (según lo que ocurra en Guatemala-Panamá ese mismo día) y, como mínimo, lo sostiene en la carrera por ser uno de los dos mejores segundos al cierre de la fase.

Además, el triunfo ordena prioridades para la última fecha: visita a Panamá con la posibilidad de jugar por el boleto directo o por un segundo puesto competitivo en la tabla comparada (puntos, diferencia de gol, goles a favor), donde el margen de victoria del 13/11 y la disciplina (fair play) pueden pesar en un eventual desempate.

¿El Salvador queda afuera si empata o pierde ante Surinam?

Con un empate en su visita a Surinam, El Salvador también sigue con vida pero ya sin chances de clasificarse directamente al Mundial 2026, pase lo que pase en Guatemala-Panamá.

Pero el escenario, desde luego, sería aún peor con la derrota. Si El Salvador pierde en Surinam, ya quedaría afuera de la clasificación al Mundial 2026, dado que dos selecciones de su grupo quedarían a cuatro puntos o más de diferencia con tres por jugar.

Por eso, ya lo saben Bolillo Gómez y todo El Salvador: con el boleto directo reservado para el líder y la vía del repechaje para los dos mejores segundos, la última ventana promete alta tensión… y cero margen para el error.

Así se jugarán las últimas dos fechas del Grupo A

Jueves 13/11: Guatemala vs. Panamá – Estadio El Trébol

Jueves 13/11: Surinam vs. El Salvador – Estadio Dr. Franklin Essed

Martes 18/11: Panamá vs. El Salvador – Estadio Rommel Fernández Gutiérrez

Martes 18/11: Guatemala vs. Surinam – Estadio El Trébol