“Es un jugador menos”: Hernán Medford fulmina al refuerzo que más quiere Erick Lonnis para Saprissa

El Deportivo Saprissa vive días de tensión fuera de la cancha, justo en la antesala de un momento clave de la temporada. Mientras el equipo pelea en lo deportivo, en las oficinas de Tibás se desarrolla una auténtica novela con uno de los fichajes que más expectativa ha generado entre la afición y la dirigencia morada.

El nombre en cuestión es el de Tomás Rodríguez, delantero panameño que pertenece al Sporting San Miguelito. Desde hace días se conoce que el club morado ya tiene un acuerdo con el club dueño de su ficha para incorporarlo como refuerzo, una gestión impulsada con fuerza desde la estructura deportiva encabezada por Erick Lonnis.

Sin embargo, el panorama se complicó cuando el propio futbolista dejó claro que su prioridad es jugar en Olimpia de Paraguay, lo que encendió las alarmas en Tibás.

¿Qué dijo Hernán Medford sobre Tomás Rodríguez?

En medio de esta incertidumbre, una voz histórica del saprissismo decidió decir en público lo que muchos piensan en privado. Hernán Medford, ídolo del club y referente autorizado, fue consultado sobre la situación del atacante en el programa Seguimos y no tuvo reparos en ser contundente con su análisis.

“Si tiene dudas, es mejor descartarlo. Viene sin ganas, no quiso salir. Es un jugador menos”, disparó Medford, dejando claro que para él no hay espacio en Saprissa para futbolistas que no estén plenamente convencidos de vestir la camiseta morada.

El “Pelícano” fue todavía más allá y remarcó una filosofía que históricamente ha marcado al club tibaseño. “En el fútbol no hay nadie indispensable. No viene él y hay que buscar otro jugador”, sentenció, enviando un mensaje directo tanto a la dirigencia como al propio futbolista.