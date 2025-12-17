No va más en El Salvador: Bukele toma su primera gran decisión como presidente de la Fesfut

El Salvador atraviesa un momento futbolístico sumamente movido. Después del fracaso en las Eliminatorias al Mundial 2026, comenzó una serie de cambios que puso en vilo a propios y ajenos. Parece que nadie se salvará de recibir el impacto.

Yamil Bukele asumió la presidencia de la FESFUT, después de que su lista fuera la única que se presentó para la votación. Terminado el plazo establecido por FIFA para la Comisión Normalizadora, las obligaciones llamaron a los salvadoreños.

Bukele asumió con un plan de trabajo y varias promesas de cambio para el fútbol local. Muchas de las propuestas influyen a nivel nacional e internacional, desde lo estructural, administrativo y deportivo. Un nuevo horizonte deportivo asoma.

ver también Bolillo Gómez en alerta con la nueva medida que tomará Yamil Bukele y que afectaría a la Selección de El Salvador

El Salvador se sorprende: Yamil Bukele anuncia una nueva medida en FESFUT

Yamil Bukele, nuevo presidente de la FESFUT, informó que el Comité Ejecutivo no cobrará dietas ni gastos de representación en viajes al extranjero. Esta impensada medida busca optimizar los recursos para transparentar la gestión administrativa.

“Seguimos trabajando mientras tratamos de recuperar todo el tiempo perdido en el fútbol nacional. Y es por eso que, como nuevo comité ejecutivo de la FESFUT, vimos y tomamos las primeras decisiones en temas administrativos“, comenzó Bukele.

Tweet placeholder

Publicidad

Publicidad

“En primer lugar, como ente colegiado, no cobraremos dietas por cada sesión de trabajo realizada, ni tampoco habrá cuotas de gastos de representación pagados por la FESFUT en viajes al extranjero”, comentó a todo El Salvador, antes de dar luz a una tabla de montos utilizada como referencia por directivas anteriores.