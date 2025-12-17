Bolillo Gómez y Hugo Pérez hacen alianza histórica que toma por sorpresa a Yamil Bukele

El nuevo presidente de la Federación Salvadoreña de Fútbol (FESFUT), Yamil Bukele, dio continuidad a su agenda de trabajo y durante dos intensas jornadas sostuvo reuniones con los seleccionadores nacionales, encuentros que concluyeron el martes con la exposición de los entrenadores de las distintas selecciones azules y blancas. Tal como se había anticipado desde el lunes, la dirigencia comenzó a marcar el rumbo de su gestión con un diálogo directo y abierto con el área deportiva.

ver también Bolillo Gómez en alerta con la nueva medida que tomará Yamil Bukele y que afectaría a la Selección de El Salvador

La Federación detalló que se trató de la segunda jornada de trabajo, enfocada en coordinar esfuerzos y alinear criterios de cara a los desafíos establecidos en el Plan Maestro del Fútbol Salvadoreño 2025-2029. Durante la reunión, los técnicos intercambiaron ideas, experiencias y propuestas relacionadas con la formación de jugadores, el trabajo territorial y los procesos de identificación y captación de talento, tanto a nivel local como internacional.

Uno de los primeros en tomar la palabra fue Hugo Pérez, responsable de las visorías en Estados Unidos, quien destacó la apertura del espacio. “Cada uno de nosotros expuso sus ideas, hablamos desde la experiencia de las ADFAS y desde nuestras realidades”, señaló el entrenador, subrayando la importancia de unificar criterios para fortalecer el semillero de futbolistas salvadoreños.

Por su parte, el técnico de la Selección Mayor, Hernán Darío ‘Bolillo’ Gómez, valoró el intercambio y reconoció el aprendizaje obtenido. “Aquí hay gente muy valiosa, con mucho conocimiento del país y del fútbol salvadoreño. Aprendí mucho de todos”, expresó el colombiano, resaltando la riqueza del diálogo entre los distintos cuerpos técnicos.

En la misma línea, el entrenador de la Selección Femenina, Eric Acuña, fue claro al destacar el respaldo recibido en esta nueva etapa. “Nunca hemos tenido el apoyo que nos están ofreciendo ahora. Tenemos que trazarnos metas reales”, afirmó. Más allá de exponer sus funciones, todos los seleccionadores presentaron propuestas concretas para fortalecer los procesos y garantizar un futuro sostenible para los combinados cuscatlecos.

ver también “Vender humo”: Yamil Bukele habla sin filtro luego de tomar el mando de la Fesfut y así buscar enderezar el camino de la Selección de El Salvador

Finalmente, Yamil Bukele enfatizó que el proyecto también debe incluir al fútbol aficionado, en especial a las ADFAS, históricamente relegadas. “Han sido abandonadas y se dice que no trabajan, pero debemos hacer que ese esfuerzo se vea reflejado, tal como lo haremos en Estados Unidos”, sentenció el dirigente, dejando claro que su gestión apunta a un desarrollo integral del fútbol salvadoreño desde la base hasta la élite.

Publicidad