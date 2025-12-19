“Venganza”: Rudy Muñoz calienta la final y dice lo que nadie se anima en Municipal antes de jugar contra Antigua

Municipal quedó primero en la fase inicial del Torneo Apertura 2025. Después de afrontar sus respectivas llaves, llegó a la final de la competencia. No solamente le dio valor a su plantilla, sino que intentó saciar su hambre de gloria juego a juego.

Los Rojos se impusieron a Achuapa por 3-0 y, con un global de 4-1, clasificaron al partido definitorio de la competencia. Antigua GFC hizo lo propio con Aurora en la otra llave, con un marcador de 5-2 al cierre. Van a disputarse este reinado.

De esta manera, una nueva final tendrá los mismos protagonistas. De un lado, Los Coloniales. Del otro, el cuadro escarlata. Una vez concretada la clasificación, fue Rudy Muñoz quien se encargó de dejar un claro mensaje. Irán a por todo, sin piedad.

Municipal buscará vengarse de Antigua GFC en la final del Torneo Apertura 2026

Rudy Muñoz atendió a la prensa en la más reciente conferencia, luego de darse el triunfo que les aseguró su boleto a la final. El futbolista explicó que esto no es una revancha para Municipal, sino la posibilidad de vengarse de Antigua GFC.

“Se repite una final más contra Antigua. No buscamos revancha, lo que buscamos es venganza. Vamos a salir con todo para ganar el título que tanto queremos”, dijo Muñoz cuando le consultaron por el venidero cruce con el conjunto verdiblanco.

Los Escarlatas jugarán la final del Torneo Apertura 2025 ante el elenco verde. El primero de los partidos lo van a disputar en condición de visitantes, el día 21 de diciembre. En tanto, el segundo será en su propia casa, el día 27 del mismo mes.