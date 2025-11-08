¿Cuándo se juega y cómo es el formato del repechaje para el Mundial 2026?

El Mundial 2026 está más cerca de lo que parece. A poco más de 200 días para la disputa, FIFA definió las fechas para el repechaje. La última instancia posible para clasificar a esta cita se dará entre el lunes 23 y el martes 31 de marzo del 2026.

Al aumentar el número de países participantes, que fue de 32 a 48, también se le dio otro formato al sistema de repechaje. El mismo otorgará dos boletos entre los seis participantes, clasificados estos desde las diferentes federaciones del mundo.

Mundial 2026: las fechas y el formato para el repechaje de clasificación a la competencia

El formato del repechaje es simple, aunque no dejará de ser emocionante. Serán seis los clasificados, divididos en dos llaves de tres equipos cada una. En ambas partes del cuadro, los dos países con peor ranking jugarán una semifinal única.

El ganador se medirá con el cabeza de serie de la llave, determinado por su mejor ubicación en el ranking. Los vencedores de ambas finales se quedarán con los dos boletos disponibles para el próximo Mundial 2026. Serán los últimos clasificados.

En total, se jugarán solamente cuatro partidos: dos semifinales y dos finales en el cuadro. Todas estas serán en territorio mexicano, y sin margen de error. Estos se jugarán entre el lunes 23 y el martes 31 del mes de marzo del año 2026.

Países clasificados al repechaje de la Copa del Mundo 2026

Por ahora, solamente Nueva Caledonia y Bolivia están clasificados al repechaje del Mundial 2026. Los neocaledonios llegaron después de caer en la final de Oceanía ante Nueva Zelanda. Los bolivianos quedaron séptimos en Conmebol.

Restan por confirmar cuatro de los seis puestos. Dos de ellos pertenecen a la Concacaf, uno a la AFC y uno a la CAF. Todos competirán por los dos últimos boletos hacia la Copa del Mundo, en un total de cuatro partidos a jugarse.

¿Cuándo se sortea el repechaje al Mundial 2026?

FIFA fijó el próximo 20 de noviembre como fecha para el sorteo del repechaje. El evento tendrá lugar en Zúrich, donde la casa madre tiene su sede, y contará con los participantes definidos por parte de Concacaf, tras la última ventana de juego.