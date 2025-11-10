La Selección de El Salvador se prepara para cerrar el Grupo A de las Eliminatorias camino al Mundial 2026. La Selecta está en el último lugar y tiene que ganar los dos juegos que le quedan para soñar con la clasificación a la próxima Copa del Mundo.

Para esta doble fecha FIFA, el Bolillo Gómez tuvo algunas complicaciones con los legionarios, quienes terminaron arribando más tarde de lo esperado. Este fue el caso de Tomás Romero, quien estuvo varias horas demorado en el aeropuerto por una huelga.

Esta situación también lleva preocupación con Nathan Ordaz, quien todavía no está con el seleccionado cuscatleco. La gran figura de LAFC llegaría a última hora este lunes, aunque todavía no está confirmado si lo hará a horario según lo estipulado.

El Salvador a contratiempo con el viaje a Surinam

“Esperemos que Nathan llegue esta noche sin problema alguno y que no vaya a pasar lo que le sucedió a Tomás (Romero) quien parece que por un problema de una huelga en los aeropuertos se le atrasó el vuelo y llegó hasta esta madrugada”, comentó Edgar “Panzer” Carvajal, asistente de La Selecta.

Por si fuera poco, el combinado azul tiene que jugar ambos encuentros en condición de visitante, por lo que tendrá que viajar a Surinam y luego a Panamá para cerrar el grupo.

El tiempo en estos momentos es oro para el Bolillo Gómez, ya que tendrá pocas horas de trabajo con sus seleccionados. Sobre la madrugada del martes, La Selecta viajará a Paramaribo para su primer juego. Cuentan con que Ordaz llegará para este vuelo, pero una demora a último momento podría complicar toda la logística.

