No es solo Michel Mercado: Bolillo Gómez suma otro refuerzo en El Salvador para dejar a Panamá y Guatemala sin Mundial 2026

Este lunes, la FESFUT (Federación Salvadoreña de Fútbol) anunció la lista de veinticuatro jugadores con los que la Selección de El Salvador le hará frente a los partidos decisivos contra Surinam y Panamá por la última ventana de las Eliminatorias Concacaf rumbo al Mundial 2026.

La Selecta no tiene margen de error. Al estar última en el Grupo A con apenas 3 puntos, deberá ganarle este jueves a los surinameses para superar a Guatemala (5) en el caso de que ese mismo día caiga frente a la Marea Roja (6), que a su vez comparte el primer lugar con el sorpresivo elenco sudamericano.

Uno de los nombres nuevos en la nómina definitiva es el de Michel Mercado, el delantero colombiano-salvadoreño que Hernán Darío Gómez había llamado para el microciclo que inició el 2 de noviembre. Y ahora, ratificó como uno de sus hombres de ataque para la venidera fecha FIFA.

¿Cuál es el otro refuerzo de El Salvador para enfrentar a Panamá?

El otro jugador que el “Bolillo” Gómez mantuvo de ese grupo de trabajo para la recta final de Eliminatorias es el de Elvis Claros, el central de 25 años que milita en Municipal Limeño y regresó oficialmente a la selección salvadoreña tres ser convocado por última vez en abril de 2022.

ver también Hizo el cariño a un lado: Bolillo Gómez lanza advertencia a Panamá antes de visitarla con El Salvador rumbo al Mundial 2026

Aquel día, Claros sumó 36 minutos en el amistoso que la Selecta perdió contra Guatemala por decisión del ex seleccionador nacional, Hugo Pérez. “Quizás en la primera ocasión que tuve en selección no estaba pasando mi mejor momento, hoy vengo más maduro futbolísticamente“, afirmó el zaguero.

Claros es titular en Limeño. Allí registra 18 apariciones (1.598′), un gol y 2 asistencias en lo que va del Torneo Apertura 2025, donde el cuadro de Santa Rosa de Lima marcha séptimo con 15 unidades y pelea por clasificar a la próxima ronda.

Publicidad

Publicidad

Elvis Claros regresa La Selecta después de años de ausencia y en un momento clave. (Foto: Municipal Limeño)

La convocatoria de El Salvador para la fecha FIFA de noviembre

Porteros: Mario González (Alianza), Benji Villalobos (Águila) y Tomás Romero (New York City FC-MLS).

Publicidad

Defensores: Ronald Gómez Rodríguez (Águila), Julio Sibrián (Águila), Nelson Rodríguez (Águila), Rudy Clavel (FAS), Jefferson Valladares (Municipal Limeño), Elvis Claros (Municipal Limeño), Adán Clímaco (Pérez Zeledón-Costa Rica).

Publicidad

Volantes: Darwin Cerén (Águila), Marcelo Díaz (Águila), Noel Rivera (Alianza), Brayan Landaverde (Firpo), Mauricio Cerritos (Firpo), Elmer Bonilla (Municipal Limeño), Francis Castillo (Club Atlético Antoniano de Lebrija-España), Joshua Pérez (Odra Opole-Polonia).

Publicidad