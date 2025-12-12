Es tendencia:
Concachampions 2026

Concachampions 2026: Alajuelense ya conoce el veredicto de la Concacaf que Machillo Ramírez tanto esperaba

Concacaf lanza el anuncio que todo Alajuelense estaba aguardando conocer de cara a la Concachampions 2026.

Geronimo Heller

Por Geronimo Heller

Un anuncio importante para Alajuelense.
© LDA.Un anuncio importante para Alajuelense.

El tricampeón de la Copa Centroamericana, Liga Deportiva Alajuelense, es el representante regional que despierta mayores expectativas de cara a la Copa de Campeones de la Concacaf 2026.

El conjunto rojinegro contará con el privilegio de iniciar su participación directamente en los octavos de final, beneficio obtenido tras alzar el cetro centroamericano imponiéndose a Xelajú de Guatemala en la gran final.

Desde este viernes 12 de diciembre, el equipo dirigido por Óscar “Machillo” Ramírez ya conoce cuándo es que comenzará su camino en el máximo torneo de la región.

¿Cuándo y contra quién debuta Alajuelense?

En cuanto a los posibles rivales, el panorama ya estaba definido. Tras el sorteo oficial realizado entre semana, quedó confirmado que Alajuelense aguardará por el ganador de la serie de Primera Ronda entre Los Angeles FC, de Estados Unidos, y Real España, de Honduras, cruce que se disputará durante el mes de febrero y que determinará al primer escollo manudo en la competencia.

La novedad que se conoció ahora tiene que ver con el calendario. De acuerdo con lo informado por Concacaf en sus canales oficiales, Alajuelense disputará la ida de los octavos de final entre el 10 y el 12 de marzo de 2026 en condición de visitante, ya sea en Los Ángeles o en San Pedro Sula (dependiendo de cuál sea el ganador de la serie entre catrachos y norteamericanos).

El cuadro de la Concachampions 2026 (Concacaf).

La revancha, en tanto, se jugará entre el 17 y el 19 de marzo de 2026, con el Estadio Alejandro Morera Soto, casa de los manudos, como escenario del partido decisivo.

Así se jugará la Concachampions 2026

La Copa de Campeones 2026 comenzará con una Primera Ronda durante febrero, en la que participarán 22 equipos, mientras que cinco clubes preclasificados se incorporarán directamente en los octavos de final.

Además del León costarricense, esos equipos son Inter Miami (campeón de la MLS Cup), Seattle Sounders (campeón de la Leagues Cup); Mount Pleasant FA (campeón de la Copa del Caribe) y Toluca (club de la Liga MX con mayor puntaje acumulado en la temporada).

Luego de la segunda ronda, el calendario continuará con los cuartos de final programados para abril de 2026, las semifinales que se disputarán entre abril y mayo, y concluirá con la gran final, que ya tiene fecha marcada: sábado 30 de mayo de 2026.

