Confirmado por Concacaf: El Salvador recibe la peor noticia para el Bolillo Gómez camino al Mundial 2026

El Salvador recibió una dura e inesperada sentencia, antes de jugar la tercera fase de Eliminatorias al Mundial 2026. Todo parecía estar en orden, pero una sorpresa rompió con la armonía. Se avecinan momentos más que difíciles para la plantilla.

Hernán Darío Gómez está atento hasta al más mínimo detalle que pudiera influir en el rendimiento de sus dirigidos. Quiere romper la racha negativa con más de 40 años sin clasificar a una Copa del Mundo para poder quedar así en la historia.

Para superar a Guatemala, Surinam y Panamá en el Grupo A, el entrenador aclaró a las autoridades de la FESFUT que la comodidad de los futbolistas es elemental y le pidió a los aficionados todo su apoyo. Ambas herramientas van concatenadas.

Bolillo apostará todo a los próximos seis partidos, con ánimos de hacerse con el boleto principal, aunque sin descontar la chance del repechaje intercontinental, aún cuando acaban de confirmarle oficialmente que no será en su cancha elegida.

El Salvador sufre sentencia que pone en riesgo su clasificación al Mundial 2026

Concacaf confirmó cuáles serán las sedes definitivas para la disputa de la tercera fase de Eliminatorias al Mundial 2026. Dentro de este comunicado oficial, llegó el golpe que menos necesitaba Hernán Darío Gómez para jugar estos binomios.

Si bien Bolillo insistió a las autoridades de la FESFUT para poder jugar todos sus partidos de local en el Estadio Cuscatlán, el ente regulador hizo oficial al Estadio Nacional Jorge “Mágico” González, tanto para septiembre como para octubre.

Cuscatlán albergará el multitudinario recital que los Gun’s and Roses brindarán el 4 de octubre. Se entiende que eso comprometerá el estado del terreno de juego para los dos partidos de esa ventana, contra Panamá el 10 y Guatemala el 14.

Los chapines también se vieron perjudicados. Si bien Luis Fernando Tena pidió a la FFG que apuren las refacciones en el Estadio Doroteo Guamuch Flores, fue el mismo envío el que dijo lo contrario. Jugarán en el Estadio Cementos Progreso.

Eliminatorias al Mundial 2026: partidos de La Selecta

Visitante vs. Guatemala, 4 de septiembre.

Local vs. Surinam, 8 de septiembre.

Local vs. Panamá, 10 de octubre.

Local vs. Guatemala, 14 de octubre.

Visitante vs. Surinam, 13 de noviembre.

Visitante vs. Panamá, 18 de noviembre.

