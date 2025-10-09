Es tendencia:
Golpe al orgullo de El Salvador: referente de la Selección de Panamá se mete con el Estadio Cuscatlán y le baja el precio

Este futbolista no dudó en bajarle el precio a una de las fortalezas salvadoreñas por excelencia.

juan cruz russo

Por Juan Cruz Russo

Figura de Panamá le baja el precio al Estadio Cuscatlán de El Salvador.
Panamá está próxima a enfrentarse a El Salvador en uno de los partidos en los que se definirán más cosas dentro de la división. Ambos equipos necesitan irse del Estadio Cuscatlán con los tres puntos bajo el brazo. El sueño está intacto.

Aníbal Godoy, capitán de La Canalera, dio un golpe al orgullo de La Selecta y no dudó en restarle importancia a la famosa Maldición del Cuscatlán. Para él, no hay fantasmas ni miedos que los hagan irse atrás. Conviven con presiones mayores.

“Miedo de jugar”: Panamá recibe desde El Salvador la provocación que enciende el partido en el Cuscatlán

“Miedo de jugar”: Panamá recibe desde El Salvador la provocación que enciende el partido en el Cuscatlán

“Tanto el grupo como el cuerpo técnico, todo el mundo está unido. Es la convicción de querer ganar ese partido, de tener la personalidad, de ir a jugar el partido allá con la misma personalidad que lo hemos hecho en cualquier estadio”, sentenció.

“Aquí hay jugadores que jugaron en mucha más presión, en estadios complicados. Saben manejar esa presión, pero creo que el mensaje ha sido claro y sabemos que tenemos que tener paciencia y convicción. Vamos a hacer un gran partido”, dijo.

El Salvador provoca a Panamá para el partido en el Estadio Cuscatlán camino al Mundial

El periodista Karsten Rivas se encargó de fijar su postura de manera pública todo sobre lo que se dice del Estadio Cuscatlán. Piensa que Panamá no hizo más que poner excusas, pero que no todas ellas vienen por parte de la Selección Mayor.

“Nunca había palpado tanto miedo de una selección de jugar en el Cuscatlán. En México se dice que tienen miedo de jugar en el Cuscatlán, pero lo dicen después, lo dicen exseleccionados de tantos años. No antes”, comentó.

“Ahora resulta que Cuscatlán, que la lluvia, que el terreno… El miedo lo tiene la prensa y los aficionados. A los jugadores no los veo con tanto miedo, pero mi sexto sentido me dice que no vamos a perder aquí”, sentenció.

La Selecta hace las veces de escolta en el Grupo A, liderado sorpresivamente por Surinam. Mientras tanto, La Canalera está en el tercer puesto y Guatemala cierra este cuarteto. Todavía quedan cuatro apasionantes jornadas por jugarse.

