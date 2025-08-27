Los planes del Bolillo Gómez con El Salvador sufren un inconveniente inesperado para la Eliminatoria Mundialista

La Selección Mayor de El Salvador se vio obligada a suspender su práctica vespertina de este miércoles en la cancha 3 del Complejo Deportivo de la FESFUT, debido a una tormenta eléctrica que azotó la capital. Tras apenas diez minutos de iniciado el entrenamiento, el cuerpo técnico decidió evacuar a todo el plantel para resguardar su seguridad.

El combinado nacional se trasladó al auditorio Héctor Palomo Sol, donde completaron trabajos de estiramiento muscular, mientras esperaban que cesara el mal tiempo. La suspensión se produjo en el marco de la preparación para el juego premundialista contra Guatemala, programado para el próximo 4 de septiembre en Ciudad de Guatemala.

Antes de la evacuación, el equipo logró realizar algunas actividades de calentamiento, en las que se pudo observar el regreso de Henry Romero, defensor del Alianza, quien volvió al trabajo grupal tras superar una fascitis plantar que lo había marginado desde el fin de semana. Su reincorporación fue una de las noticias más alentadoras en la práctica interrumpida.

El cuerpo médico, encabezado por el doctor Heriberto Guerrero, también dio a conocer que otro de los lesionados, apodado Granito, podría integrarse a los entrenamientos el jueves, lo que reduciría la lista de jugadores con molestias físicas en la Selecta. De momento, son los únicos futbolistas que han presentado complicaciones en la preparación.

El plan B del Bolillo Gómez con El Salvador

El plan de trabajo del equipo, dirigido por el colombiano Hernán Darío “Bolillo” Gómez, podría verse alterado por las condiciones climáticas. Se prevé que en las próximas 72 horas continúen las lluvias y tormentas en la zona, lo que obligaría a realizar ajustes en la planificación semanal.

Con el viaje hacia Ciudad de Guatemala programado para el próximo lunes por la mañana, la Selección de El Salvador espera retomar sus entrenamientos en condiciones más favorables, con la mirada puesta en el crucial enfrentamiento eliminatorio frente a la azul y blanco guatemalteca.