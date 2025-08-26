Es tendencia:
Bolillo Gómez admite lo que nadie quería escuchar en El Salvador y le da la razón a Luis Fernando Tena antes de enfrentar a Guatemala

El entrenador analizó las próximas obligaciones y explicó cuál es el punto débil de La Selecta.

Por Juan Cruz Russo

Bolillo Gómez dejó muchas cosas claras para el partido entre El Salvador y Guatemala.
El Salvador entero se asombró ante la afirmación menos esperada, justo de cara a las Eliminatorias al Mundial 2026. Se acerca el inicio de la tercera fase, en la que el cruce con Guatemala será definitorio. Esos puntos tendrán vital importancia.

Los equipos dirigidos por Hernán Darío Gómez y Luis Fernando Tena se cruzarán durante la tercera etapa del certamen clasificatorio. Jugarán entre si el primero de los seis partidos, que se dividirán en tres ventanas. Se dará este 4 de septiembre.

Guatemaltecos y salvadoreños comparten el Grupo A con sus pares de Panamá y Surinam. Quien se quede con el primer lugar, clasificará directo a la gran cita. En tanto, el escolta podría participar del próximo repechaje intercontinental de FIFA.

Bolillo analizó su trabajo durante la más reciente conferencia de prensa. No solo habló del rendimiento de los suyos y de los desafíos venideros, sino que hizo su análisis en comparación con su colega. No están en igualdad de condiciones.

El Salvador en desventaja: Bolillo Gómez admite lo que celebra Guatemala camino al Mundial 2026

Hernán Darío Gómez reconoció algunas diferencias que su ciclo en El Salvador tiene con el de Luis Fernando Tena en Guatemala. Se enfrentarán por la tercera etapa de Eliminatorias al Mundial 2026, el 4 de septiembre en tierras chapinas.

Guatemala no empezó hace una semana, comenzó hace tres años. El técnico de Guatemala ha dirigido más de 30 partidos, pero nosotros apenas 8. Panamá tiene 70. Hay diferencia, hay diferencia”, reconoció el Bolillo en conferencia de prensa.

“El grupo llega bastante bien, con alegría. Ahora todo es un torneo distinto, donde todo mundo tiene la ilusión de ir al Mundial. Somos cuatro equipos y todos los partidos serán difíciles. Esperemos que Dios esté de nuestro lado”, continuó.

“Tuvimos fallas, no hubo muchas opciones claras, pero ellos aprovecharon las que tuvieron y nosotros no. Estoy contento con el nivel de los jugadores, ellos ya vienen preparados. Buscamos darles orden, pulir detalles y equivocarnos lo menos posible en la escogencia de la nómina”, finalizó el prestigioso técnico colombiano.

