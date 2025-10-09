“Miedo de jugar”: Panamá recibe desde El Salvador la provocación que enciende el partido en el Cuscatlán

El Salvador encendió la llama del partido ante Panamá por la tercera fecha de la fase final de Eliminatorias al Mundial 2026 con una serie de provocaciones. No tardaron en hablar del aparente miedo que existe sobre el Estadio Cuscatlán.

La Selecta hace las veces de escolta en el Grupo A, liderado sorpresivamente por Surinam. Mientras tanto, La Canalera está en el tercer puesto y Guatemala cierra este cuarteto. Todavía quedan cuatro apasionantes jornadas por jugarse.

Durante una de las últimas emisiones Fanáticos +, los integrantes del panel se despacharon sobre lo que genera el Cuscatlán para este enfrentamiento. No se guardaron nada, y analizaron el rendimiento de cada uno de los protagonistas.

El Salvador provoca a Panamá para el partido en el Estadio Cuscatlán camino al Mundial

El periodista Karsten Rivas se encargó de fijar su postura de manera pública todo sobre lo que se dice del Estadio Cuscatlán. Piensa que Panamá no hizo más que poner excusas, pero que no todas ellas vienen por parte de la Selección Mayor.

“Nunca había palpado tanto miedo de una selección de jugar en el Cuscatlán. En México se dice que tienen miedo de jugar en el Cuscatlán, pero lo dicen después, lo dicen exseleccionados de tantos años. No antes”, comentó.

“Ahora resulta que Cuscatlán, que la lluvia, que el terreno… El miedo lo tiene la prensa y los aficionados. A los jugadores no los veo con tanto miedo, pero mi sexto sentido me dice que no vamos a perder aquí”, sentenció.

La Selecta se agranda en el Estadio Cuscatlán y espera

Por su parte, Milton Aparicio también deslizó su pensamiento acerca de Panamá y lo que se avecina en el Estadio Cuscatlán para jugar su partido con El Salvador por las Eliminatorias al Mundial 2026. Cree que el temor del equipo es fundado.

“Ellos tratan de no mostrar ese temor. Me imagino que habrá preocupación por el hecho de que no ganaron ninguno de los dos primeros partidos y que perdían el que terminaron empatando contra Guatemala“, explicó.

“Hay detalles de los que tienen que ocuparse de mejorar y en eso se enfocaron, creo que lo del fantasma del Cuscatlán es más de todos esos fanáticos con micrófonos que quieren también hacer polémica”, finalizó.