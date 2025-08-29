Resolución oficial de Concacaf: Guatemala recibe la sentencia definitiva que puede costarle la clasificación al Mundial 2026

Guatemala recibió una sentencia definitiva por parte de la Concacaf, de camino a las obligaciones más importantes del año. Se jugarán en las mismas la posibilidad de hacer historia grande. Quieren lograr lo que nunca se pudo y poder celebrarlo.

Luis Fernando Tena ultima detalles para que sus dirigidos afronten la tercera fase de Eliminatorias al Mundial 2026. Tres ventanas de dos cruces cada una separan a sus dirigidos de cumplir el gran sueño de todos los chapines. Van a ir a por ello.

Dentro de los pequeños conceptos que debía limar para que La Bicolor llegase al nivel superior de la región, figuraban algunos pedidos que le realizó directamente a las autoridades de la FFG. Estos fueron concisos, anticipados, y fundamentados.

Estos se basaban, principalmente, en la comodidad de los futbolistas. Para eso, el apoyo de los aficionados sería elemental. Por ende, no cualquier estadio brindaría la comodidad necesaria, tanto en gradas como para el propio campo de juego.

Guatemala recibe la sentencia definitiva que complica las Eliminatorias al Mundial 2026

Concacaf confirmó cuáles serán las sedes definitivas para la disputa de la tercera fase de Eliminatorias al Mundial 2026. Dentro de este comunicado oficial, llegó el golpe que menos necesitaba Luis Fernando Tena para jugar los tres binomios.

Si bien el entrenador insistió de todas las maneras posibles para que sus hombres vuelvan a jugar al Estadio Doroteo Guamuch Flores, las refacciones no estarán ni siquiera para las dos jornadas locales de noviembre. Tena lo vive con sumo dolor.

El Estadio Cementos Progreso albergará los duelos en los que La Bicolor haga las veces de local. Serán tres, la mitad de los anotados. El primero corresponde al 4 de septiembre, mientras que los dos restantes son para el 13 y 18 de noviembre.

Otro equipo perjudicado para esta etapa es El Salvador. Los dirigidos por Bolillo Gómez esperaban hacer de local siempre en el Estadio Cuscatlán, pero un evento musical no se los permitirá para octubre. Este mismo emitido también los castigó.

Eliminatorias al Mundial 2026: partidos de la Selección Nacional Guatemalteca

Local vs. El Salvador, 4 de septiembre.

Visitante vs. Panamá, 8 de septiembre.

Visitante vs. Surinam, 10 de octubre.

Visitante vs. El Salvador, 14 de octubre.

Local vs. Panamá, 13 de noviembre.

Local vs. Surinam, 18 de noviembre.

