Cambio de planes en El Salvador: Bolillo Gómez da un giro inesperado con una figura de La Selecta para jugar con Guatemala

El Salvador se acerca a la tercera fase de Eliminatorias al Mundial 2026, donde va a poner en juego el sueño de todos sus aficionados. La plantilla se encuentra ante la posibilidad histórica de quebrar una racha negativa superior a cuatro décadas.

Hernán Darío Gómez ultima detalles para afrontar la primera de las tres ventanas de dos partidos cada una. Esta misma, correspondiente al mes de septiembre, los enfrentará a Guatemala en su visita del día 4 y a Surinam el 8, pero como locales.

Muchas cuestiones están bajo análisis del entrenador, quien recientemente reveló una desventaja importante para con los chapines. Atentamente, sigue la actividad de cada uno de los futbolistas a los que puede citar, ya sean locales o legionarios.

Por eso mismo, Bolillo se centra en aquellos puntos que podrían traerle conflictos y, después de observarlos, les encuentra una solución. Así lo hizo con el jugador Enrico Dueñas, a quien pensaba descartar. Al final, se dio un cambio de planes.

El Salvador lo celebra: Bolillo Gómez cambia de planes y convoca a Enrico Dueñas

Hernán Darío Gómez analizó el rendimiento de cada uno de sus futbolistas. Pudo armarse una especie de gira para ver de cerca a muchos legionarios, justo antes de tomar una decisión en la convocatoria. Enrico Dueñas también estaba en vilo.

Finalmente, Dueñas recibió el llamado del entrenador. Bolillo no dudó en pedirle que se incorpore lo antes posible a los entrenamientos de la Selección Nacional para los partidos ante Guatemala y Surinam. Estos mismos serán en septiembre.

Anteriormente, según informó el periodista Christian Peñate, el actual jugador de Alianza FC no iba a poder integrar la citación. La decisión del técnico se debía a una decisión deportiva, porque jugó solamente dos encuentros en el semestre.

El muchacho nacido en Almere y representante de El Salvador, sufrió una lesión en uno de sus tobillos por la que tuvo que ser operado. Estuvo fuera de canchas desde el pasado septiembre del año 2024. La recuperación llevó mucho tiempo.

