A días de disputar la revancha de la final de la Copa Centroamericana 2025, la Liga Deportiva Alajuelense necesita marcar al menos un gol para conseguir el tricampeonato de la región. Tras el 1-1, a Xelajú le es suficiente con un empate sin goles para gritar campeón.

Nuevamente, el equipo del Machillo Ramírez deberá definir la llave en condición de visitante. Como lo hizo en los cuartos de final ante Motagua y en las semifinales contra Olimpia, ahora irá fuera de su casa a jugar el partido más importante del certamen.

A pesar de que el resultado no fue el mejor para la Liga en la ida, los antecedentes del cuadro rojinegro en esta edición 2025 son más que positivos cuando salen de La Catedral.

Los números positivos de Alajuelense como visitante en la Copa Centroamericana 2025

Alajuelense disputó cuatro partidos como visitante en esta Copa Centroamericana. En todos marcó un gol y en tres de ellos el resultado quedó a su favor. Ganó ante Managua por 2-1, Alianza por 1-0, Motagua por 2-1 y empató el último contra Olimpia 1-1 y lo derrotó por penales.

Por eso, los Manudos no están preocupados por el marcador final del miércoles en su casa. Además, en el Morera Soto tan solo ganaron un partido en esta edición. Derrotaron a Antigua. Luego, igualaron frente a Olimpia y Xelajú, y perdieron contra Plaza Amador y Motagua.

Otro dato importante para la Liga es que Xelajú no jugará en su estadio, sino que lo hará en el Cementos Progreso, la casa de Comunicaciones. De igual forma, el equipo de Amarini Villatoro está invicto allí en este certamen. Ganó tres y empató uno.

