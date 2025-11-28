Es tendencia:
“Fue divertido mientras duró”: el mensaje de despedida de Nathan Ordaz que impacta a todos en El Salvador

Nathan Ordaz puso de pie a El Salvador entero con un inesperado mensaje de despedida.

Por Juan Cruz Russo

El Salvador no percibe tranquilidad desde su reciente fracaso en las Eliminatorias al Mundial 2026. El equipo desperdició una oportunidad que parecía única y toda la afición se lo reclama. Dirigentes, cuerpo técnico y la plantilla lo sufren a diario.

La Selecta quedó última en el Grupo A de Concacaf, que tuvo a Panamá como el gran ganador del boleto a la Copa del Mundo. Por su parte, Surinam clasificó al repechaje intercontinental y Guatemala ocupó el tercer lugar de este cuarteto.

Además del lugar de Hernán Darío Gómez como entrenador, muchos lugares de los habituales fueron puestos en duda. Entre ellos, no apareció el joven Nathan Ordaz aunque un inesperado mensaje impactó a los salvadoreños.

Yamil Bukele recibe noticia con la que iniciaría de la mejor manera su gestión en la Fesfut

Nathan Ordaz sorprendió a El Salvador: su corto mensaje de despedida para LAFC

“No fue como queríamos que terminara, pero fue divertido mientras duró. ¡Cuántas ganas de volver a intentarlo el año que viene y celebrar!”, posteó el futbolista en su cuenta oficial de Instagram, para despedir el año 2025 dentro de la MLS.

Durante esta temporada, Nathan Ordaz ganó peso en LAFC y se transformó en una de las piezas claves del equipo. Disputó 38 partidos, dentro de los cuales logró marcar ocho goles y concretar otras cinco asistencias en diversos torneos.

Como jugador de El Salvador, Ordaz solamente acumuló 10 presentaciones de tinte oficial en la Selección Mayor. Siete fueron por Eliminatorias al Mundial del 2026, dos por Concacaf Nations League y la restante en concepto de amistoso.

