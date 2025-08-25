Bolillo Gómez lo celebra: El Salvador se diferencia de Guatemala y consigue lo que Luis Fernando Tena no pudo camino al Mundial 2026

El Salvador se diferenció de Guatemala, justo a días de comenzar la tercera etapa de las Eliminatorias al Mundial 2026. Cada detalle podría marcar el desenlace de esta historia, por lo que nadie quiere ceder ni un milímetro de ventaja en la lucha.

Ambos equipos componen el Grupo A junto a Panamá y Surinam. Quedar en el primer puesto les asegurará el boleto, mientras que finalizar como escoltas daría posibilidades al repechaje intercontinental. Se dará una competencia muy pareja.

Con sus convocatorias en línea, Hernán Darío Gómez y Luis Fernando Tena están concentrados en la primera de las tres ventanas a disputarse. Cada una lleva dos partidos. Están fechadas para los meses de septiembre, octubre y noviembre.

Eso que para los guatemaltecos fue un martirio, para los salvadoreños representó un simple trámite. La diferencia sienta un precedente y deja una cuestión para dar solución de cara a los próximos dos binomios. El bien de la afición está en juego.

El Salvador se adelanta a Guatemala: Bolillo Gómez celebra para Eliminatorias

Tanto Hernán Darío Gómez como Luis Fernando Tena remarcaron la importancia de la afición para los partidos de Eliminatorias al Mundial 2026. Por eso fue que le pusieron unas pocas condiciones, muy básicas, a sus respectivas federaciones.

Lo de Tena fue claro. A principios del 2025 le explicó a la FFG lo necesario que era volver cuanto antes al Estadio Doroteo Guamuch Flores y que las entradas estén cerca del público. Tener a los fanáticos ilusionados y felices es un punto a favor.

Por el lado del Bolillo, el pedido no fue con preferencia de recinto, aunque dejó en claro su preferencia por el Estadio Cuscatlán. Si le rogó a la afición que apoye y a la FESFUT que haga fácil la presencia del público. A Gómez se lo cumplieron y el pueblo se ilusiona de cara al juego con Surinam, el primero en condición local.

Mientras los hinchas de La Bicolor tuvieron mil problemas para sacar sus tickets, con problemas legales e intervención del gobierno, los seguidores de La Selecta manejan sus tiempos de otra manera, con un sistema que funciona como tiene que ser. Por ahora, no se presentó ninguna queja y las ventas avanzan normal.

