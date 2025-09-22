Todo El Salvador sorprendido por la última noticia que afecta al Estadio Cuscatlán para recibir a Panamá y Guatemala

La Selección de El Salvador quiere dar un golpe de efecto camino al Mundial 2026. Beneficiada por el calendario de las Eliminatorias, en octubre recibirá a Guatemala y Panamá en su fortín, el Estadio Cuscatlán, después de haber realizado las gestiones correspondientes para mudar de allí el show de la histórica banda Guns N’ Roses.

Si bien todavía existe cierto temor por una posible sanción de la FIFA, que se encuentra al tanto de la denuncia presentada por Surinam alegando haber sufrido racismo en su última visita, lo más probable es que la Federación Salvadoreña de Fútbol (FESFUT) deba pagar una multa económica y no se reduzca el aforo en el reducto.

Con el fin de evitar ese castigo a futuro, los federativos ya lanzaron una campaña contra la discriminación en redes sociales. Pero también están trabajando sobre otros detalles para ayudar al combinado patrio a regresar a una Copa del Mundo luego de 44 años, como la reactivación de la “Barra Azul”.

¿Cuál es la última noticia sobre el Estadio Cuscatlán?

Néstor Castaneda, presidente de EDESSA (Estadios Deportivos de El Salvador), le confirmó a El Gráfico que el Estadio Cuscatlán no volverá a albergar partidos de Liga Mayor después de este miércoles 24 de septiembre, cuando Águila reciba a Isidro Metapán por la decimotercera jornada del Torneo Apertura 2025.

El objetivo es no seguir desgastando el terreno de juego, cuyo césped se vio afectado por las fuertes lluvias que cayeron en San Salvador y obligaron a suspender el partido entre Hércules y Fuerte San Francisco (reprogramado para el 22 de octubre).

“Hemos determinado, el último partido va a ser el de Águila. Y ahí en adelante se suspenden los partidos de la liga para tenerlo listo para el 10 de octubre. Para eso es, para darle el adecuado mantenimiento y que esté lista. Ya no se puede usar la cancha“, explicó Castaneda.

El último examen para el Cuscatlán llegará el 8 o 9 de dicho mes. Entre esos días, personeros de la Concacaf lo visitarán para certificar que está en condiciones de albergar los duelos contra Guatemala y Panamá, ubicados por debajo de La Selecta en el vibrante Grupo A de las Eliminatorias.