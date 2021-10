La Selección de El Salvadorno pudo lograr la hazaña de ganarle a Costa Rica en condición de visita, estuvo cerca luego de comenzar ganando el partido, pero luego los ticos consiguieron tomar un aire para remontar el marcador. Hugo Pérez, entrenador de La Selecta, se mostró tranquilo a pesar de caer porque la pelea está cerrada.

"Es difícil decir ahora si los cambios resultaron o no, uno fue por necesidad y otro fue más táctico. Sí, nos faltó la dinámica del primer tiempo, lo hicimos en los últimos cinco minutos del partido cuando tuvimos dos oportunidades. No perdimos la confianza, perdimos el orden. Cuando llegábamos era porque Costa Rica se equivocaba. Creo que después del 1-1 todavía teníamos oportunidad, pero nos descuidamos. Tenemos que corregir esto", dijo Pérez.

"Esta va a ser una hexagonal cerrada. Estados Unidos perdió ante Panamá, nosotros le ganamos a Panamá, Costa Rica no había ganado hasta hoy, Jamaica empata en su partido versus Canadá, entonces te das cuenta que será una hexagonal muy cerrada", analizó el entrenador sobre su ubicación en la tabla.

"Cuando yo digo que no somos nada es porque tenemos 40 años de no ir a un Mundial. Costa Rica tiene cinco mundiales, tienen tres más que nosotros. Cuando yo digo que no somos nada, es porque no somos nada todavía. Vamos paso a paso", fueron las últimas palabras del estratega que ahora preparará el duelo ante México.

La Selecta se quedó con cinco puntos en la sexta posición de la tabla, por lo que está obligada a ganarle el próximo miércoles a México para poder ascender puestos y así terminar con balance positivo esta triple jornada de octubre donde ya le ganó a Panamá el pasado jueves.