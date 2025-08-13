Caos en Guatemala: Luis Fernando Tena confirma los problemas sin solución para el partido con El Salvador

Guatemala se encuentra sumergida en un caos total, a pocas semanas de iniciar su recorrido en la tercera fase de las Eliminatorias al Mundial 2026. Problemas surgen desde los lugares menos esperados. Estos pueden afectar a los resultados.

El Salvador será el primer oponente a vencer por la plantilla chapina. El encuentro en cuestión se dará el próximo 4 de septiembre, para dar inicio a las tres ventanas de dos partidos cada una. Luis Fernando Tena tiene cada detalle en su radar.

Muchos especialistas dicen que, de no mediar imponderables, el segundo puesto del Grupo A estará entre La Selecta y La Bicolor, por detrás de Panamá y delante de Surinam. Por ende, tanto el de ida como el de vuelta otorgarán puntos vitales.

Uno de los pedidos principales de Tena fue que el Estadio Cementos Progreso esté al límite de su capacidad. Además, le pidió a la afición que no los defraude, así como también les prometió que sus dirigidos lo dejarán todo. Los problemas.

Guatemala sufre golpe sin solución: lo lamenta Luis Fernando Tena para Mundial

Por tercer día consecutivo, los aficionados de la Selección Mayor reportaron una suma impensada de problemas para comprar sus entradas. Las mismas son para el encuentro contra su par de El Salvador, a jugarse el próximo 4 de septiembre.

Las quejas comenzaron el lunes, cuando muchos usuarios se encontraron con que los boletos aparecían agotados, incluso antes de ingresar al sitio. El martes hubo una fila virtual, pero les finalizaba el evento cuando llegaba su turno de compra.

Ahora, los insultos se multiplicaron en redes sociales, con los errores de tipo 503 y fallos en la fila. Todo devino en una combinación de ambos problemas, por lo que una enorme cantidad de fanáticos se quedó sin acceder a su localidad.

FFG explica lo sucedido con la venta de entradas: este gran problema no tiene solución

La venta de entradas para el duelo correspondiente a la primera fecha de la fase final de las Eliminatorias al Mundial 2026 empezó el domingo 10 de agosto. Esta vez, particularmente, se dio de forma escalonada. También fue motivo de quejas.

Integrantes de la FFG presentaron el plan de logística y seguridad para el duelo de inicio a los tres binomios finales. Al referirse a las boleterías, explicaron que había solamente 2500 tribunas y una fila virtual de casi 10 mil usuarios en espera.

Por lo menos, dadas las disposiciones de la página oficial, ocho mil personas se habrían quedado con la espina clavada. Esa situación se habría repetido para el martes, con 3300 tribunas. Se ponen difíciles las compras para los aficionados.