“Nos están acusando”: el escándalo que ensucia a la Fedefut y compromete a Guatemala antes de enfrentar a El Salvador por Eliminatorias

Guatemala se encuentra en medio de un escándalo enorme, justo a días de jugar su primer partido por la fase final de las Eliminatorias al Mundial 2026. Muchos de los aficionados sufren el problema en carne propia. Desean una solución ya.

El Salvador, Panamá y Surinam son los rivales a vencer por La Bicolor durante las venideras tres ventanas de dos partidos cada una. Al ser esta una de las divisiones más complicadas, la pelea por la clasificación directa podrían definirla detalles.

Uno de los detalles monitoreados por Luis Fernando Tena, es la comodidad de la plantilla. Fuera del campo de juego, con microciclos y necesidades bien cubiertas, pero dentro del mismo cree que la mejor forma es con la afición comprometida.

Por eso fue que no le agradó el problema sucedido con la venta de entradas para el cruce con La Selecta del próximo 4 de septiembre. Se agotaron las localidades del Estadio Cementos Progreso demasiado rápido. Eso dio problemas a la FFG.

Guatemala sufre un escándalo antes del partido contra El Salvador para Mundial 2026

La Asociación de Vendedores de Boletos emitió un video con el que contó toda su verdad sobre lo acontecido. A través de su vocera, aclaró que no tuvo ningún tipo de arreglo con la Federación de Fútbol Guatemalteco ni con otras empresas.

“Como Asociación de Vendedores de Boletos no tuvimos negociaciones con la FFG. Aclaramos a la población que nosotros, los vendedores de boletos, no tenemos boletos para lo que es el partido de Guatemala contra El Salvador. La gente nos acusa en las redes sociales de que nosotros tenemos los boletos. No sabemos cuál fue la negociación de la FFG con otras empresas. No tenemos los boletos“, explicó.

“Eso es lo que le queremos aclarar a la población. Nos acusan de algo que no es. La verdad es que nosotros somos 200 personas que integramos la Asociación. Están las páginas en las redes que dicen ser revendedores de boletos, pero nosotros no participamos en esas páginas”, continuó.

“Nosotros no tenemos vínculos con la FFG, ni con ninguna ticketera. Trabajamos por nuestros medios. No tenemos la cantidad de dinero como para decir que compramos todas las localidades. Hay terceras personas que ofrecen boletos, pero no pertenecen a nuestra asociación”, sentenció.

FFG recibe otro golpe: la empresa Fanaticks desmiente otros presuntos problemas

La venta de entradas para el duelo correspondiente a la primera fecha de la fase final de las Eliminatorias al Mundial 2026 empezó el domingo 10 de agosto. Esta vez, particularmente, se dio de forma escalonada. También fue motivo de quejas.

Integrantes de la FFG presentaron el plan de logística y seguridad para el duelo de inicio a los tres binomios finales. Al referirse a las boleterías, explicaron que había solamente 2500 tribunas y una fila virtual de casi 10 mil usuarios en espera.

La empresa Fanaticks desmiente otros presuntos problemas en Guatemala.

Además, adjudicaron algunos problemas al sistema de Fanaticks, como los saltos repentinos en la espera de los aficionados o inesperadas recargas de la página en la que se encontraban. Estos fueron desmentidos a través de un comunicado.

La empresa Fanaticks desmiente otros presuntos problemas en Guatemala, segunda parte.