De Europa a El Salvador: el regreso de una figura que celebra el Bolillo Gómez antes de las Eliminatorias

El Salvador celebra el regreso de una figura que llegará desde Europa, justo en el momento en que más se la necesitaba. Se avecinan partidos que pueden ser más que importantes para La Selecta. Buscarán quebrar una racha negativa inmensa.

Se acercan las Eliminatorias al Mundial 2026, mismas que separan a los hinchas de una competencia a la que hace más de 40 años no logran asistir. La presencia de cada una de las figuras será sumamente importante para lograr esa hazaña.

Hernán Darío Gómez no le pierde pisada a ninguno de sus futbolistas, menos a los legionarios. En las últimas horas, el nombre de Enrico Dueñas sonó cada vez más fuerte entre especialistas y aficionados. Podría ser ese un regreso elemental.

Si bien quedó libre en el TOP Oss de la segunda categoría de los Países Bajos, la actividad podría abrirle una puerta en el país que eligió representar. Dueñas está a un paso de ser nuevo refuerzo de un gigante salvadoreño. Llegaría como libre.

El Salvador lo recibe: Enrico Dueñas regresa de Europa y alegra a Bolillo Gómez

Fuertes rumores posicionan a Enrico Dueñas como el próximo gran fichaje de Alianza FC. Parece estar todo arreglado, salvo la firma seguida de oficialización que tendrá lugar en los días venideros. El fútbol local es una gran posibilidad.

“Como presidente del club, tengo claro que nuestra afición merece lo mejor. Muy pronto conocerán al nuevo ALBO que se sumará a esta familia. Estoy seguro que juntos escribiremos una nueva página de gloria”, posteó Gonzalo Sibrián en su X.

Dueñas sumó solamente nueve minutos con el TOP Oss neerlandés en lo que va de la temporada. Con la Selección Nacional, solamente pudo presentarse en un amistoso contra Guatemala en el que jugó la mitad del tiempo reglamentario.

El joven de 24 años, nacido en Almere y representante de El Salvador, sufrió una lesión en uno de sus tobillos por la que tuvo que ser operado. Estuvo fuera de las canchas desde el pasado septiembre del año 2024. Una complicada recuperación.

