Hay unanimidad: tres IA predicen si El Salvador se clasificará al Mundial 2026

El Salvador entero se encuentra en vilo ante una posibilidad histórica de poner su fútbol en lo más alto del mundo. Los dirigidos por Hernán Darío Gómez están a seis partidos de volver a competir a lo grande, aunque no es solo algo numérico.

La tercera fase de las Eliminatorias al Mundial 2026 está a la vuelta de la esquina y La Selecta lo dará todo para quedarse con el Grupo A. En caso de lograrlo, será el equipo que se haga con el boleto de clasificación directa a este gran certamen.

En un reciente ejercicio de análisis realizado desde Fútbol Centroamérica, se le consultó a tres inteligencias artificiales distintas sobre las chances del Bolillo, y todas coincidieron. A continuación, los resúmenes de ChatGPT, Gemini y Grok.

Publicidad

Publicidad

ver también De Europa a El Salvador: el regreso de una figura que celebra el Bolillo Gómez antes de las Eliminatorias

El Salvador se ilusiona: inteligencias artificiales analizan sus chances para llegar al Mundial 2026

ChatGPT: El Salvador afrontará la última parte de las Eliminatorias de Concacaf con la ilusión renovada. Bajo la dirección técnica del Bolillo Gómez, las chances son bastante complejas. Si bien la región cuenta con seis boletos directos y dos posibilidades más en el repechaje intercontinental, todo se hace cuesta arriba.

Publicidad

El equipo está ante la posibilidad de hacer historia, pero enfrentarse ida y vuelta con Panamá, Surinam y Guatemala le presentará complicaciones mayores. Que logre la clasificación directa sería un verdadero batacazo. Las dificultades también se encuentran en su participación para el repechaje internacional de la FIFA.

Publicidad

ver también Jugó con La Selecta pero ahora decidió abandonar El Salvador para representar a Estados Unidos: “Vuelvo a casa”

Gemini: Las chances de El Salvador de quedar en primer lugar son bajas, pero no imposibles. Para lograrlo, necesitarían un desempeño perfecto, especialmente en casa, y obtener puntos valiosos como visitante. La clave estará en vencer a sus rivales directos y, sobre todo, en sus enfrentamientos contra Panamá.

Publicidad

El repechaje es un camino realista para El Salvador. Para su oportunidad, deben aspirar a terminar en el segundo lugar de su grupo. Sin embargo, no basta con ser segundo; deben ser uno de los dos mejores segundos entre los tres grupos. Esto implica que la diferencia de goles y los puntos obtenidos serán cruciales.

Grok: Superar a Panamá requeriría un desempeño excepcional, además de que Panamá tropiece en otros partidos. La falta de experiencia de El Salvador en clasificaciones recientes (no clasifican a un Mundial desde 1982) y la profundidad limitada de su plantel hacen que todo este gran escenario sea complicado.

Publicidad

Publicidad

El Salvador está mejor clasificado que Guatemala y Surinam en el ranking FIFA, lo que sugiere una ligera ventaja competitiva. Además, tienen tres partidos de local, donde históricamente son más fuertes. Por eso mismo, están mucho más cerca de aspirar a un repechaje. El sistema intercontinental otorga otros dos cupos.

ver también Bukele lo adelantó: la decisión sin precedentes que tomaría en la Fesfut para reforzar a El Salvador

El gran reto de La Selecta para las Eliminatorias Concacaf camino al Mundial 2026

Tanto ChatGPT como Grok y Gemini destacaron todas las dificultades a superar por parte de El Salvador para clasificarse a la próxima Copa del Mundo. Además, destacaron que está ante la posibilidad de hacer historia y que, con sinceridad, el camino más simple parece ser el del repechaje intercontinental que dio al FIFA.

Publicidad

Partidos de La Selecta en la tercera fase de Eliminatorias Concacaf:

Visitante vs. Guatemala, 4 de septiembre.

Local vs. Surinam, 8 de septiembre.

Local vs. Panamá, 10 de octubre.

Local vs. Guatemala, 14 de octubre.

Visitante vs. Surinam, 13 de noviembre.

Visitante vs. Panamá, 18 de noviembre.