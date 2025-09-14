Durante la última semana, la continuidad de Miguel Herrera como entrenador de la Selección de Costa Rica ha sido puesta en duda. La Sele no pudo ganar ninguno de los dos partidos por Eliminatorias y el mexicano estuvo en el centro de las críticas.

Desde la Fedefútbol la decisión está dividida.La mayoría quiere mantener al Piojo Herrera,aunque una minoría no comparte esta postura. Por eso, según la información del periodista Kevin Jiménez, hay interés por parte de Sergio Hidalgo, uno de los integrantes del comité de la federación, en Andrés Carevic para suceder al mexicano.

Andrés Carevic rompe el silencio y aclara si dirigirá a la Selección de Costa Rica

En medio de las dudas con el futuro del banquillo de La Sele, Carevic decidió responder si finalmente hay posibilidades de que asuma en el seleccionado tico, más allá de las declaraciones de Herrera confirmando que seguirá en el cargo.

Después de la victoria de Cartaginés ante San Carlos este domingo, el argentino confirmó qué no llegará a La Sele: “Acá estamos para tratar de potenciar jugadores del equipo y para que el técnico Miguel Herrera pueda contemplarlos en algún momento. Aquí acaba el tema, aquí estamos para trabajar para ayudar a la selección”.

Con estas declaraciones, Andrés Carevic le pone un punto final a los rumores que lo relacionaban con formar parte de la Selección de Costa Rica. El técnico de Cartago se mantiene enfocado en llevar a su equipo a lo más alto de la Liga Promérica, algo que mantiene hasta el momento con su liderazgo en la tabla.

La decisión de la Fedefútbol que pone en duda la continuidad de Miguel Herrera

En la Fedefútbol, se reunirán este lunes con el objetivo de tratar la situación actual que vive la Selección de Costa Rica. Saben que un paso en falso podría dejar al equipo tico fuera del Mundial 2026, lo que sería un fracaso sin precedentes en la historia de las Eliminatorias teniendo en cuenta que Estados Unidos, México y Canadá no las juegan.