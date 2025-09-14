Fue mundialista en Brasil 2014, vive un gran momento en el Apertura 2025 y apuntó al Piojo Herrera con un mensaje durísimo: “Es una falta de respeto”

En medio de la polémica sobre cómo debería conformarse la próxima convocatoria de Miguel “Piojo” Herrera a la Selección de Costa Rica rumbo al Mundial 2026, Municipal Liberia, líder inesperado del Torneo Apertura 2025, ha hecho sentir su voz con mensajes que incomodan al técnico mexicano.

La polémica inició con las declaraciones del técnico de los Coyotes, José Saturnino Cardozo, quien dijo que le llamaba la atención que el cuerpo técnico de la Tricolor no se fijara en los futbolistas que están sosteniendo la campaña de Liberia.

ver también Mientras todos hablan de Fernán Faerron, en Herediano admiten la verdad sobre la renovación de Marcel Hernández: “No se puede tapar”

“Es lamentable”: el reclamo que el Piojo no vio venir

Pero por si esto fuera poco, el reclamo se elevó de tono con las palabras de Waylon Francis, defensor de 34 años que formó parte de la histórica nómina de Costa Rica en el Mundial de Brasil 2014, aunque sin llegar a sumar minutos.

Publicidad

Publicidad

Waylon Francis fulminó al Piojo Herrera (Liberia).

El experimentado jugador aurinegro cuestionó que Herrera nunca se haya presentado en el Estadio Edgardo Baltodano para ver a Liberia. “Es lamentable que un técnico o los que manejan el tema de scouting de la Selección ni siquiera vayan a ver un partido de Liberia siendo el primer lugar”, disparó Francis, visiblemente molesto.

Publicidad

“Todos los jugadores del fútbol nacional son importantes”

El ex jugador de Columbus Crew y Seattle Sounders en la MLS no dudó en calificar la actitud del DT como una falta de respeto. “Es algo preocupante, considero que es una falta de respeto. Todos los equipos de primera división merecen respeto, por lo menos que vayan a hacer scouting, que vayan a Liberia a ver qué está pasando allá, que vean el trabajo que se está haciendo. Eso va a ayudar al equipo, a nuestros jugadores y también a la Selección Nacional. Es una falta de respeto que no lo hagan”, remató.

Publicidad

Para finalizar, Francis insistió en que no comprende cómo se maneja la observación de futbolistas en el país: “No sé cómo manejan el tema de scouting o quiénes son las personas encargadas de ir a ver jugadores a Liberia. Todos los jugadores del fútbol nacional son importantes, más allá de que no estén en el exterior. Es importante ir a ver qué hay en Liberia”, sentenció el lateral.

Publicidad

ver también No se lo guardó: Joel Campbell lanza un mensaje contundente tras quedar fuera de la convocatoria de Machillo Ramírez en Alajuelense

En la última convocatoria del Piojo Herrera, se incluyeron ocho futbolistas del medio local. Sin embargo, siete de ellos pertenecían al Deportivo Saprissa o a Liga Deportiva Alajuelense, mientras que la única excepción fue Alexandre Lezcano, portero del AD San Carlos. El pedido de Francis se suma a un debate que ya incomoda a la Fedefútbol y que podría marcar las próximas decisiones rumbo al Mundial.