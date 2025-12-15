Es tendencia:
Están jugando la Triangular y llegarían a Motagua: Emilio Izaguirre con dos fichajes para revolucionar el plantel

Motagua quiere formarle el mejor equipo a Javier López y va por dos fichajes que sacudirían el mercado en Honduras.

juan cruz russo

Por Juan Cruz Russo

Emilio Izaguirre tiene un plan para llevar a Motagua a la cima en 2026.
Motagua comenzó con el pie izquierdo la Triangular de la Liga Nacional de Honduras 2025 siendo goleado en casa 0-3 por el Real España de Jeaustin Campos.

La goleada ha hecho que la directiva Azul comience a pensar en 2026, a pesar de que tienen chances de clasificar a la final, pero tienen que vencer a Olimpia en los dos juegos siguientes y luego cerrar en San Pedro Sula ante la Máquina.

Motagua piensa en fichajes y la prioridad era Agustín Auzmendi, pero el regreso del “Pistolero” está descartado completamente por lo que tienen que buscar una alternativa.

Deportes TVC adelanta que Emilio Izaguirre tiene un plan para 2026 y son dos los nombres que ya suenan para revolucionar el equipo.

Motagua va por dos fichajes de peso para el Clausura 2026

Rodrigo de Oliveira de Olancho FC y Carlos Pérez de Platense son los nombres que Motagua quiere para 2026.

El delantero uruguayo suma 16 goles en 22 partidos disputados. Las anotaciones a Motagua le han hecho falta luego de la marcha de los hermanos Auzmendi.

En el caso de Carlos Pérez, el volante ha marcado 4 goles y ocho asistencias con Platense, siendo el máximo asistidor del Apertura 2025.

Los Azules ya tienen asegurados los fichajes de Pablo Cacho y el regreso de Antony García para el Clausura 2026 por lo que busca reforzar más el equipo para volver a ser campeón.

Motagua busca los fichajes de Carlos Pérez y Rodrigo de Olivera.

