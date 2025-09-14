Después de una larga incertidumbre sobre la continuidad de Miguel Herrera en la Selección de Costa Rica, la decisión final por parte de la Fedefútbol parece estar más que confirmada tras las palabras que expresó el propio entrenador de La Sele.

A la espera de la reunión que tendrá la Fedefútbol este lunes para dialogar acerca del proceso del Piojo Herrera, el técnico mexicano decidió hablar antes de que los integrantes del comité se juntaran. El DT de La Sele confirmó que seguirá en el puesto.

ver también Osael Maroto escucha el mensaje que señala al reemplazo del Piojo Herrera para clasificar al Mundial 2026: “Todos sabemos quién es”

Piojo Herrera filtra la decisión que tomará la Fedefútbol con su cargo en La Sele

“Seguiré en el cargo. No me tienen que decir, está confirmado desde que firmé“, confirmó el Piojo Herrera en comunicación con el periodista panameño José Miguel Domínguez.

Publicidad

Publicidad

De esta manera, el Piojo se mantendrá en el cargo a pesar de los malos resultados que obtuvo en las dos primeras jornadas de las Eliminatorias camino al Mundial 2026. Eso sí, le impondrían dos condiciones para que tome en cuenta de cara a los partidos con Honduras y Nicaragua en octubre.

Publicidad

El próximo partido de La Sele será en San Pedro Sula contra el combinado de Reinaldo Rueda. Está prácticamente obligado a sumar. Una derrota dejaría a Costa Rica lejos del primer puesto (seis puntos con nueve por jugarse) y comprometido con el segundo lugar pensando en el repechaje.

Publicidad

El gran punto a favor que tiene Miguel Herrera es que La Sele todavía depende de sí misma para clasificar al Mundial 2026. Un triunfo en Honduras los dejaría en el primer lugar. Por eso, las dos fechas de octubre serán más que determinantes para el futuro del Piojo, debido a que seguirá estando en evaluación.