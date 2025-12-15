“Desafiliado”: Olancho FC consterna a toda Centroamérica con la decisión que afecta a Olimpia, Motagua, Marathón y Real España

Olancho FC medita fuertemente retirarse del torneo Apertura 2025. El presidente del club, Samuel García, está molesto por el arbitraje y quiere marcar un precedente en Honduras.

Ya dijo que se va a renunciar al torneo y su decisión se mantiene, asegura que el jueves (7:30 de la noche) Potros no se presenta para jugar con Platense.

“Como dueño del equipo Potros no nos vamos a presentar, de qué me sirve que me den la razón con que el árbitro acepte que cometió un error si se vienen cometiendo hace mucho tiempo. Ayer eliminaron a Platense y Olancho, le pusieron el camino fácil a Marathón, ellos no tienen ninguna culpa porque las órdenes vienen de la Comisión de Arbitraje. Se lo daré con nombre, Óscar Velázquez es una de las personas que tiene que renunciar porque condiciona a los silbantes”.

¿Qué pide para regresar a jugar a la Liga Nacional?

“Primero que me atienda el presidente de la Liga Nacional porque lo he estado llamando, con el único que he platicado es con el abogado Roque Pascua, sabemos que nuestra lucha no es con Marathón y Platense, nuestro malestar con la Comisión de Arbitraje”, mencionó García.

Y agregó: “Lo que tiene que hacer es nombrar buenos árbitros, porque nos mandan a un árbitro como lo es Julio Güity. Si yo le doy un nombre estoy buscando y ahí hay buenos árbitros está Nelson Salgado, el caso de Selvin Brown, no sé porque nos mandan personas que ya van prejuiciadas”.

La decisión ya está tomada: Olancho FC no se presenta

“Yo ya tomó la decisión, no nos vamos a presentar. Y si por eso nos va a desafiliar, que lo hagan, aquí lo que estorban son los buenos dirigentes. Aquí que ser pícaro para ser gerente deportivo y ahí todos son felices. En caso de presentarnos es mandar a las reservas a jugar ese partido para que se entretengan los demás equipos. Si no marcamos un precedente esto nunca se va acabar”.

El fútbol de Honduras vive una crisis total, la selección fuera del Mundial 2026, Victoria con problemas de salarios y ahora la marcha de Olancho FC.