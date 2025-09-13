Es tendencia:
Liga Promérica de Costa Rica: así está la tabla de posiciones del Apertura 2025

Conozcan cómo quedó la tabla de posiciones del torneo Apertura 2025 de la Liga Promérica de Costa Rica.

Gustavo Pando

Por Gustavo Pando

El Apertura 2025 de la Liga Promérica de Costa Rica está que arde.
El Apertura 2025 de la Liga Promérica de Costa Rica está que arde.

Este sábado comienza la octava fecha del Apertura 2025 en la Liga Promérica de Costa Rica con dos partidos de alto voltaje.

Por un lado, el campeón defensor Club Sport Herediano recibe a Sporting FC a las 5.00 pm, mientras que por otro, la Liga Deportiva Alajuelense juega con Liberia, el líder del campeonato, a partir de las 8:00 pm.

El equipo dirigido por Hernán Medford viene de perder 2-0 ante Cartaginés en el duelo que se jugó el miércoles, en tanto que el conjunto comandado por el Machillo Ramírez llega luego de haber caído el último sábado vs. Pérez Zeledón por 2-1.

Así está la tabla de posiciones del Apertura 2025 de la Liga Promérica de Costa Rica

Así sigue la octava fecha del Apertura 2025 en la Liga Promérica de Costa Rica

Domingo 14 de septiembre

11:00 | Saprissa vs. Guadalupe | Estadio Ricardo Saprissa Aymá
15:00 | Pérez Zeledón vs. Puntarenas | Estadio Municipal Pérez Zeledón
15:00 | AD San Carlos vs. Cartaginés | Estadio Carlos Ugalde Álvarez

Así se jugará la novena fecha del Apertura 2025

Martes 16 de septiembre

20:00 | Alajuelense vs. San Carlos | Estadio Alejandro Morera Soto

Miércoles 17 de septiembre

16:00 | Guadalupe vs. Liberia | Estadio José Joaquín Colleya Fonseca
18:00 | Sporting FC vs. Puntarenas | Estadio Ernesto Rohrmoser Lahmann
20:00 | Herediano vs. Saprissa | Estadio Carlos Alvarado

Jueves 18 de septiembre

20:00 | Cartaginés vs. Pérez Zelecón | Estadio José Rafael Fello Meza

