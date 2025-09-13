Liga Promérica de Costa Rica: así está la tabla de posiciones del Apertura 2025

Este sábado comienza la octava fecha del Apertura 2025 en la Liga Promérica de Costa Rica con dos partidos de alto voltaje.
Por un lado, el campeón defensor Club Sport Herediano recibe a Sporting FC a las 5.00 pm, mientras que por otro, la Liga Deportiva Alajuelense juega con Liberia, el líder del campeonato, a partir de las 8:00 pm.
El equipo dirigido por Hernán Medford viene de perder 2-0 ante Cartaginés en el duelo que se jugó el miércoles, en tanto que el conjunto comandado por el Machillo Ramírez llega luego de haber caído el último sábado vs. Pérez Zeledón por 2-1.
Así está la tabla de posiciones del Apertura 2025 de la Liga Promérica de Costa Rica
Así sigue la octava fecha del Apertura 2025 en la Liga Promérica de Costa Rica
Domingo 14 de septiembre
11:00 | Saprissa vs. Guadalupe | Estadio Ricardo Saprissa Aymá
15:00 | Pérez Zeledón vs. Puntarenas | Estadio Municipal Pérez Zeledón
15:00 | AD San Carlos vs. Cartaginés | Estadio Carlos Ugalde Álvarez
Así se jugará la novena fecha del Apertura 2025
Martes 16 de septiembre
20:00 | Alajuelense vs. San Carlos | Estadio Alejandro Morera Soto
Miércoles 17 de septiembre
16:00 | Guadalupe vs. Liberia | Estadio José Joaquín Colleya Fonseca
18:00 | Sporting FC vs. Puntarenas | Estadio Ernesto Rohrmoser Lahmann
20:00 | Herediano vs. Saprissa | Estadio Carlos Alvarado
Jueves 18 de septiembre
20:00 | Cartaginés vs. Pérez Zelecón | Estadio José Rafael Fello Meza