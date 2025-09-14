Es tendencia:
Kendall Waston necesitó solo 5 palabras para dejarle claro al Piojo Herrera si regresaría a La Sele

Tras la victoria ante Guadalupe, el experimentado central de Saprissa habló sobre la posibilidad de volver a la Selección de Costa Rica.

Por Maximiliano Mansilla

Este domingo, Deportivo Saprissa obtuvo un importante triunfo 3-1 sobre Guadalupe FC por la octava fecha y volvió a meterse provisoriamente entre los cuatro mejores del Torneo Apertura 2025

Uno de los referentes del plantel morado que compareció ante la prensa tras el pitazo final fue Kendall Waston, quien terminó refiriéndose a los rumores sobre su posible retorno a la Selección de Costa Rica para disputar las Eliminatorias al Mundial 2026 en octubre.

El contundente mensaje de Kendall Waston para Miguel Herrera

Consultado al respecto, el central de Saprissa le dejó las cosas claras a Miguel Herrera: “Yo nunca he cerrado las puertas a la Selección, soy un soldado más. Si me necesitan, siempre voy a estar listo. Hay que seguir trabajando, pero lo más importante es que a los que llamen, sea en beneficio del fútbol nacional”.

“Todos sabemos lo que genera Costa Rica en un Mundial, ojalá que todo pueda sumar para la Selección”, afirmó Waston en Teletica Radio. Recordemos que, en este momento, la Tricolor está segunda en el Grupo C de las Eliminatorias y no es una de las segundas mejores terceras de la ronda final.

“Está confirmado”: Piojo Herrera rompe el silencio y filtra la decisión final sobre su futuro en La Sele

Los directivos de la Fedefútbol (Federación Costarricense de Fútbol) definirán este lunes, en una reunión que se llevará a cabo a las 4 p.m. en Proyecto Gol, si el “Piojo” Herrera seguirá al mando de Costa Rica para la próxima fecha FIFA.

Según trascendió, la postura mayoritaria es darle otra oportunidad al entrenador mexicano. Pero con la condición de que se vuelve a llamar a referentes como Waston, Celso Borges o Jogan Venegas. También, le designarína un nuevo asistente técnico.

